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    Кононов – о победе над «Ахматом»: «Мы были посильнее характером»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

    «Я думаю, что две команды хорошо играли. «Ахмат» стремился показать хороший футбол, не запирался в своей штрафной, достаточно агрессивно играл в атаке и искал свои пути, чтобы выиграть. Но и мы, конечно же, не отставали.

    Мы были в желании и, самое главное, в характере посильнее. Когда есть вера в себя, когда есть футболисты, которые умеют играть, все получается», – сказал Кононов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.08.2018 19:11
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 21:51

      Что верно ,то верно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 августа 2018, 20:22

      Красиво сыграли, может теперь армейцев еще....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 19:40

      Молодцы, и характер проявили и голами красивыми и трудовыми порадовали.

      2
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