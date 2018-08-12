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  • Кононов – о победе над «Ахматом»: «Мы были посильнее характером»

Кононов – о победе над «Ахматом»: «Мы были посильнее характером»

12 августа 2018, 19:11
3

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Я думаю, что две команды хорошо играли. «Ахмат» стремился показать хороший футбол, не запирался в своей штрафной, достаточно агрессивно играл в атаке и искал свои пути, чтобы выиграть. Но и мы, конечно же, не отставали.

Мы были в желании и, самое главное, в характере посильнее. Когда есть вера в себя, когда есть футболисты, которые умеют играть, все получается», – сказал Кононов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат Кононов Олег
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1534092026
Молодцы, и характер проявили и голами красивыми и трудовыми порадовали.
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пряник929
1534094551
Красиво сыграли, может теперь армейцев еще....
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zigbert
1534099903
Что верно ,то верно.
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