Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Я думаю, что две команды хорошо играли. «Ахмат» стремился показать хороший футбол, не запирался в своей штрафной, достаточно агрессивно играл в атаке и искал свои пути, чтобы выиграть. Но и мы, конечно же, не отставали.

Мы были в желании и, самое главное, в характере посильнее. Когда есть вера в себя, когда есть футболисты, которые умеют играть, все получается», – сказал Кононов.