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    Семин: «Думаю, «Локомотив» опять забил чистый гол. Все, что мы забиваем, у нас утащили»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом» (0:1) в третьем туре РПЛ.

    «Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе: все что касалось до штрафной площади – никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом – это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.

    Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», – сказал Семин.

    На 90-й минуте встречи с «Оренбургом» арбитр не засчитал мяч нападающего москвичей Джефферсона Фарфана, зафиксировав положение «вне игры». В матче первого тура с «Уфой» судьи также по причине офсайда отменили гол форварда «Локомотива» Эдера. Как оказалось в итоге, мяч был забит по правилам.

    Источник: Sport24

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    12.08.2018 18:46
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2888

      absent32 13 августа 2018, 19:08

      долго запрягаем, да быстро поедим))) главное не вешать нос...

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 13 августа 2018, 12:53

      всё будет хорошо! не ссыте! разгонимся!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 августа 2018, 07:52

      Так бывает. Вряд ли против Локомотива строят какой-то заговор.

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 13 августа 2018, 07:18

      НЕ гоже шпалычу ныть...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 августа 2018, 00:20

      Посмотрел обзор - офсайд есть.
      Оренбургу не засчитали гол, Локомотиву не засчитали. И там и там - был офсайд, а у Локомотива даже более явный.

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 августа 2018, 22:06

      После чемпионского сезона Локо плохо начал, вините только себя! Чемпионской игры не видно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > gosproektikabinet 12 августа 2018, 23:45

      Ну, ты как был балбесом, так им и остался.

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2018, 21:24

      Палыч, не превращайся в Луческу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 августа 2018, 21:21

      Спартачи в судейке рулят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > richi 12 августа 2018, 22:04

      Так в этом году наша очередь!

      2
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      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > richi 13 августа 2018, 11:20

      Ну так то да, именно поэтому Спартак и Краснодар хотят за свои деньги на своих стадионах установить VAR. Федун видимо так и сказал - хотим потратить деньги на VAR, чтобы судей легче покупать было.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 20:50

      Не плачь девчонка...

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > prezent2017 12 августа 2018, 20:58

      Вот это правильно! Тебя вон вынесли как ведро с мусором 0-4, но ты же держишься. Мужик!

      6
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Антибиотик 12 августа 2018, 23:10

      Вот и надо быть мужиком, а не бабой. Чего плакаться.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > prezent2017 12 августа 2018, 23:49

      Так чего же ты, как баба базарная ересь несёшь? Будь мужиком. Или ты только по проигрышам чужих команд специализируешься?

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      Рейтинг: +209

      Горький565 12 августа 2018, 20:48

      это уже тенденция

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