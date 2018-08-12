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  • Семин: «Думаю, «Локомотив» опять забил чистый гол. Все, что мы забиваем, у нас утащили»

Семин: «Думаю, «Локомотив» опять забил чистый гол. Все, что мы забиваем, у нас утащили»

12 августа 2018, 18:46
40

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом» (0:1) в третьем туре РПЛ.

«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе: все что касалось до штрафной площади – никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом – это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.

Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», – сказал Семин.

На 90-й минуте встречи с «Оренбургом» арбитр не засчитал мяч нападающего москвичей Джефферсона Фарфана, зафиксировав положение «вне игры». В матче первого тура с «Уфой» судьи также по причине офсайда отменили гол форварда «Локомотива» Эдера. Как оказалось в итоге, мяч был забит по правилам.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Семин Юрий
Комментарии (40)
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Dimka_Foxy
1534088934
Повтор для начала посмотрел бы.
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порт
1534089044
Да никто и ничего у вас сегодня не утащил.
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Мары
1534089244
Надо не думать, а повторы смотреть. По повторам чистый офсайд.
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kiop41
1534089479
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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Project Бабангида
1534089525
сдаётся мне селюк судей проплачивает )
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Рубик Докоян
1534090759
Не туда Палыч стрелки переводит, тут проблемы в игре команды. Пока нет игры и команды. Новичкам надо время на адаптацию и сыгранность, а братанам и остальным надо пинка поддать для игрового ускорения...
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батог
1534094321
Палыч, все по делу! У Оренбурга не хватит бобла на откат судье!
Ответить
prezent2017
1534096205
Не плачь девчонка...
Ответить
richi
1534098078
Спартачи в судейке рулят.
Ответить
Владислав Vlad
1534108836
Посмотрел обзор - офсайд есть. Оренбургу не засчитали гол, Локомотиву не засчитали. И там и там - был офсайд, а у Локомотива даже более явный.
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