Семин: «Думаю, «Локомотив» опять забил чистый гол. Все, что мы забиваем, у нас утащили»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом» (0:1) в третьем туре РПЛ.

«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе: все что касалось до штрафной площади – никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом – это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.

Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», – сказал Семин.

На 90-й минуте встречи с «Оренбургом» арбитр не засчитал мяч нападающего москвичей Джефферсона Фарфана, зафиксировав положение «вне игры». В матче первого тура с «Уфой» судьи также по причине офсайда отменили гол форварда «Локомотива» Эдера. Как оказалось в итоге, мяч был забит по правилам.