Лебедев – Егорову: «Не много ли судейских ошибок за три тура РПЛ? Плохо подготовились к старту сезона?»

Спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев ответил на высказывание главы департамента судейства и инспектирования Александр Егорова по матчу третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА (1:1).

Ранее Егоров заявил, что главный арбитр встречи Роман Галимов ошибочно наказал красноярцев пенальти на 78-й минуте встречи.

«Не много ли ошибок судей за три тура всего, уважаемый глава департамента судейства?!

Не засчитали гол в ворота «Уфы» в матче с «Локомотивом», сейчас ошибочно поставили пенальти. А ведь каждая ошибка стоит результата матча.

Что происходит с судьями? Плохо подготовились к старту чемпионата?!» – написал Лебедев в твиттере.