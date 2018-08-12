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    Лебедев – Егорову: «Не много ли судейских ошибок за три тура РПЛ? Плохо подготовились к старту сезона?»

    Спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев ответил на высказывание главы департамента судейства и инспектирования Александр Егорова по матчу третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА (1:1).

    Ранее Егоров заявил, что главный арбитр встречи Роман Галимов ошибочно наказал красноярцев пенальти на 78-й минуте встречи.

    «Не много ли ошибок судей за три тура всего, уважаемый глава департамента судейства?!

    Не засчитали гол в ворота «Уфы» в матче с «Локомотивом», сейчас ошибочно поставили пенальти. А ведь каждая ошибка стоит результата матча.

    Что происходит с судьями? Плохо подготовились к старту чемпионата?!» – написал Лебедев в твиттере.

    Источник: Twitter

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    12.08.2018 13:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 августа 2018, 19:13

      Лучше бы Лебедев о своих косяках рассказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:57

      этих ошибок всегда предостаточно, хоть в начале чемпиона хоть в середине хоть в конце. обычная картина и улучшений особо не видно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 12 августа 2018, 15:31

      А где хорошие законы, почему до сих пор не живём аки в монаках? Плохо подготовились к сессии? Не люблю критиковать власть, но в данном случае по моему товарищ лезет своим носом не в своё дело. Не надо уподобляться соседям, когда политические мужи по надобности и ненадоьности лезут в спортивную сферу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Yev 12 августа 2018, 19:05

      Лебедев очень много и часто комментирует работу РФС

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 14:19

      А я, что говорил.
      Ждите новых скандалов!
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Наши судьи уже не одно "КРЫЛЬЦО" построили и отремонтировали, благо находятся те, кто щедро платит за цену вопроса.
      А судьям всё МАЛО и МАЛО.
      Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ.
      Вот и Анжи ЗАСУДИЛИ.
      Судьи очень вредят нашему футболу.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!
      "Неподкупные" судьи их вам обеспечат по полной скандальной программе, согласно цены федуновского вопроса.

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