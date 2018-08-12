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    Егоров: «Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Енисея» в игре с ЦСКА. Гол красноярцев не засчитан верно»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча третьего тура РПЛ «Енисей»ЦСКА (1:1) Романа Галимова.

    На 78-й минуте судья назначил неоднозначный пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард ЦСКА Абель Эрнандес. А за несколько минут до этого он отменил гол красноярцев, зафиксировав спорный офсайд у Артура Саркисова.

    «Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно. Роман Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы.

    Абсолютно правильное решение ассистента, который зафиксировал положение «вне игры» (прим. – в моменте с незасчитанным голом «Енисея»)», – сказал Егоров.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2018 12:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +239

      nirita 12 августа 2018, 19:15

      Две грубейшие ошибки и это качественное судейства?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:40

      ошибку признают но очки команде как всегда никто не вернет. ну и наказание для симулянта тоже бы нужно озвучить а для судьи как всегда ничего серьезного.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 17:07

      Эта "ошибка" неплохо помогла решить жизненные проблемы Галимова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:03

      Главу инспектирования и судейства сменили а ошибки судей продолжаются.

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 14:16

      Жалко Енисей

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 августа 2018, 13:35

      Какие-то больные на всю голову в нашем спорте чиновники. Как может глава департамента судейства комментировать эпизод матча и ссылаться на своё субъективное мнение?! После каждого тура должна собираться комиссия и рассматривать все спорные эпизоды. На основании общего мнения должен выноситься вердикт. А господин Егоров говорит:" Моё личное мнение такое..." Да кому интересно твоё мнение?! Давайте официальную оценку и в случае необходимости применяйте наказание для судей. Столько дармоедов сидит на охренительных зарплатах, лучше бы за эти деньги детско-юношеский футбол развивали.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Антибиотик 12 августа 2018, 16:05

      Верно! И эпизод, снятый с самого удобного ракурса (позднее показанный по ТВ), весь этот бред о симуляции Фернандеса мигом бы развеял!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Спартач80 12 августа 2018, 22:45

      К окулисту! Или к психиатру! :-)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2018, 13:21

      А как же повтор с самого удобного ракурса? Показали его в трансляции уже после оценок горе-комментаторов... На нём очевиднее самого очевидного видно, как Бодул цепляет Фернандеса!!! А тот врывался в штрафную на скорости! До этого ракурса лично у меня не было однозначного мнения об эпизоде, хотя я прекрасно знал, что Марио не только не симулянт, но и старается остаться на ногах даже при нарушениях на нём правил. Повтор с самого удобного ракурса снял все вопросы!!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2018, 13:10

      Нормально прокомментировал, как любой "диванный" эксперт. Но вы же, уважаемый Егоров, глава Департамента! Выводы где? Как всё убого.

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      Рейтинг: +8026

      nik55 12 августа 2018, 13:00

      одно слово Егоров пальчиком погрозил и все наказание

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > nik55 12 августа 2018, 13:31

      О каком наказании может быть речь, если он дал оценку Галимову как "качественное судейство"? И Егоров будет ПЕРВЫМ противником системы WAR! Представляете какое судейство нас ждет в этом чемпионате? И какой чемпион у нас будет? Липовый, с "качественной работой" судей!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 12:52

      Ну, а где продолжение? Понятно что результат останется, а какое наказание арбитру и симулянту?

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