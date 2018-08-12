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  • Егоров: «Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Енисея» в игре с ЦСКА. Гол красноярцев не засчитан верно»

Егоров: «Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Енисея» в игре с ЦСКА. Гол красноярцев не засчитан верно»

12 августа 2018, 12:29
21

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча третьего тура РПЛ «Енисей»ЦСКА (1:1) Романа Галимова.

На 78-й минуте судья назначил неоднозначный пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард ЦСКА Абель Эрнандес. А за несколько минут до этого он отменил гол красноярцев, зафиксировав спорный офсайд у Артура Саркисова.

«Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно. Роман Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы.

Абсолютно правильное решение ассистента, который зафиксировал положение «вне игры» (прим. – в моменте с незасчитанным голом «Енисея»)», – сказал Егоров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА Егоров Александр Галимов Роман
Комментарии (21)
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shurik45
1534066417
Несомненно ,ошибка судьи имела место быть . Система VAR просто необходима.
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polt
1534066999
"...а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы". Эта его ошибка стоит 2х очков Енисею. Как у вас все просто. За такие ошибки отвечать надо.
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GoldPlayFIFARus9
1534067316
То что: "были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался". Не отменяет того факта,что ошибка в куда "более сложных ситуациях" вряд ли бы повлияла на результат игры,а так,она отняла первую победу Енисея в РПЛ
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Сильвербой
1534067534
Ну, а где продолжение? Понятно что результат останется, а какое наказание арбитру и симулянту?
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мы_не_рабы
1534068640
Нормально прокомментировал, как любой "диванный" эксперт. Но вы же, уважаемый Егоров, глава Департамента! Выводы где? Как всё убого.
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cska-62
1534069305
А как же повтор с самого удобного ракурса? Показали его в трансляции уже после оценок горе-комментаторов... На нём очевиднее самого очевидного видно, как Бодул цепляет Фернандеса!!! А тот врывался в штрафную на скорости! До этого ракурса лично у меня не было однозначного мнения об эпизоде, хотя я прекрасно знал, что Марио не только не симулянт, но и старается остаться на ногах даже при нарушениях на нём правил. Повтор с самого удобного ракурса снял все вопросы!!!
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Антибиотик
1534070122
Какие-то больные на всю голову в нашем спорте чиновники. Как может глава департамента судейства комментировать эпизод матча и ссылаться на своё субъективное мнение?! После каждого тура должна собираться комиссия и рассматривать все спорные эпизоды. На основании общего мнения должен выноситься вердикт. А господин Егоров говорит:" Моё личное мнение такое..." Да кому интересно твоё мнение?! Давайте официальную оценку и в случае необходимости применяйте наказание для судей. Столько дармоедов сидит на охренительных зарплатах, лучше бы за эти деньги детско-юношеский футбол развивали.
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zigbert
1534078996
Главу инспектирования и судейства сменили а ошибки судей продолжаются.
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prezent2017
1534082837
Эта "ошибка" неплохо помогла решить жизненные проблемы Галимова.
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OfaZavr
1534088440
ошибку признают но очки команде как всегда никто не вернет. ну и наказание для симулянта тоже бы нужно озвучить а для судьи как всегда ничего серьезного.
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