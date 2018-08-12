Егоров: «Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Енисея» в игре с ЦСКА. Гол красноярцев не засчитан верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА (1:1) Романа Галимова.

На 78-й минуте судья назначил неоднозначный пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард ЦСКА Абель Эрнандес. А за несколько минут до этого он отменил гол красноярцев, зафиксировав спорный офсайд у Артура Саркисова.

«Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно. Роман Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы.

Абсолютно правильное решение ассистента, который зафиксировал положение «вне игры» (прим. – в моменте с незасчитанным голом «Енисея»)», – сказал Егоров.