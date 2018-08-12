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Бубнов: «Сегодня ЦСКА и «Енисей» – команды одного уровня»

12 августа 2018, 06:27
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 3-го тура чемпионата России между «Енисеем» и ЦСКА (1:1).

«Не будет преувеличением сказать, что сегодня «Енисей» и ЦСКА – команды примерно одного уровня.

Причем по моментам хозяева действовали даже острее. Помимо пенальти им не повезло еще и с эпизодом отмененного гола Саркисова, где решение по офсайду виделось пограничным, хоть боковой и уверенно поднял флажок», — сказал Бубнов.

ЦСКА на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» – на 16-й строчке.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Бубнов Александр
Комментарии (19)
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Spiridonovich
1534047288
Нет господин Бубнов, эти команды ни одного уровня. ЦСКА наш позорный флагман. Видно у Гинера появились деньги после того как отмыли "продажу "Головина. Судья остался доволен суммой чаевых, полученных от Гинера.
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Dominator777
1534051923
Пока да...Но посмотрим через 5-7 матчей.
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Нас Много
1534053119
Эх, судейки вы наши . Ещё пару раз так ребят опустите и руки у ребят опустятся и ноги не побегут... Совесть-то у вас есть? Или её карман заменяет?
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alexis02lion
1534054003
И интересно не за такую ли актёрскую игру Марио так хотят видеть в Италии, там такие мастера тоже есть, так что пускай едет.
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prezent2017
1534056252
Енисей лучче!
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polt
1534057025
Судьи помогли ЦСКА, Енисей должен был выиграть.
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Полная Канистра
1534062368
бубен в корень зрит
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zigbert
1534064890
Начало этого сезона показало что легких матчей не будет. Невысокая результативность говорит о том что оборонительным действиям, команды уделяют большое значение. Сейчас все команды примерно равны. Может быть это издержки "начала сезона".
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Мары
1534065668
А кому счаз легко ? Начало сезона и все бросились модернизировать свои автобусы. А по ЦСКА ещё сыграются.Команда то по факту новая, но перспективная.Нужно на всё время.
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sined1951
1534067347
Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.
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