Бубнов: «Сегодня ЦСКА и «Енисей» – команды одного уровня»

Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 3-го тура чемпионата России между «Енисеем» и ЦСКА (1:1).
«Не будет преувеличением сказать, что сегодня «Енисей» и ЦСКА – команды примерно одного уровня.
Причем по моментам хозяева действовали даже острее. Помимо пенальти им не повезло еще и с эпизодом отмененного гола Саркисова, где решение по офсайду виделось пограничным, хоть боковой и уверенно поднял флажок», — сказал Бубнов.
ЦСКА на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» – на 16-й строчке.