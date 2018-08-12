Бубнов: «Сегодня ЦСКА и «Енисей» – команды одного уровня»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 3-го тура чемпионата России между «Енисеем» и ЦСКА (1:1).

«Не будет преувеличением сказать, что сегодня «Енисей» и ЦСКА – команды примерно одного уровня.

Причем по моментам хозяева действовали даже острее. Помимо пенальти им не повезло еще и с эпизодом отмененного гола Саркисова, где решение по офсайду виделось пограничным, хоть боковой и уверенно поднял флажок», — сказал Бубнов.

ЦСКА на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» – на 16-й строчке.