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    Бубнов: «Сегодня ЦСКА и «Енисей» – команды одного уровня»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 3-го тура чемпионата России между «Енисеем» и ЦСКА (1:1).

    «Не будет преувеличением сказать, что сегодня «Енисей» и ЦСКА – команды примерно одного уровня.

    Причем по моментам хозяева действовали даже острее. Помимо пенальти им не повезло еще и с эпизодом отмененного гола Саркисова, где решение по офсайду виделось пограничным, хоть боковой и уверенно поднял флажок», — сказал Бубнов.

    ЦСКА на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» – на 16-й строчке.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.08.2018 06:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +846

      sined1951 12 августа 2018, 12:49

      Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 12:21

      А кому счаз легко ? Начало сезона и все бросились модернизировать свои автобусы.
      А по ЦСКА ещё сыграются.Команда то по факту новая, но перспективная.Нужно на всё время.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 12:08

      Начало этого сезона показало что легких матчей не будет. Невысокая результативность говорит о том что оборонительным действиям, команды уделяют большое значение. Сейчас все команды примерно равны. Может быть это издержки "начала сезона".

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 11:26

      бубен в корень зрит

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 августа 2018, 09:57

      Судьи помогли ЦСКА, Енисей должен был выиграть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 09:44

      Енисей лучче!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 09:06

      И интересно не за такую ли актёрскую игру Марио так хотят видеть в Италии, там такие мастера тоже есть, так что пускай едет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alexis02lion 12 августа 2018, 09:31

      Ну раз ты разрешаешь, то Марио еще раз подумает.

      4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 09:05

      По факту так. Тем более Енисей исходя из состава ещё и более опытная команда. Красноярцам не повезло, по игре заслужили победу, но они ещё впереди.

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 12 августа 2018, 08:51

      Эх, судейки вы наши . Ещё пару раз так ребят опустите и руки у ребят опустятся и ноги не побегут... Совесть-то у вас есть? Или её карман заменяет?

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 августа 2018, 08:32

      Пока да...Но посмотрим через 5-7 матчей.

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