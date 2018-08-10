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    РПЛ. «Динамо» ушло от поражения «Уралу», обе команды идут без побед

    Состоялся первый матч третьего тура РПЛ. В Екатеринбурге встретились «Урал» и «Динамо». Москвичи ушли от поражения в последние десять минут. Гостей спас гол Евгения Маркова.

    Обе команды по ходу чемпионата еще не побеждали. У уральцев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 54; 1:1 – Марков, 85.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Евсеев (Данцев, 79), Ильин (Егорычев, 72).

    «Динамо»: Шунин, Хольмен (Соснин, 62), Рыков, Шунич, Козлов, Соу, Рауш (Темников, 83), Панченко (Марков, 81), Жоаозиньо, Черных, Луценко.

    Предупреждения: Емельянов, 43 – Соснин, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 19:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Aleks1966 11 августа 2018, 13:11

      Хочу поддержать ДВ. Спасибо за эмоции))) несмотря на неудачный (по очкам) старт, видна качественная работа тренера. Основной причиной недобора очков считаю удаление Тетеха в первой игре. Верю в команду, все стараются, игра есть, очки будут)))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 19:38

      скукота вчера интересней было

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