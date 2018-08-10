РПЛ. «Динамо» ушло от поражения «Уралу», обе команды идут без побед

Состоялся первый матч третьего тура РПЛ. В Екатеринбурге встретились «Урал» и «Динамо». Москвичи ушли от поражения в последние десять минут. Гостей спас гол Евгения Маркова.

Обе команды по ходу чемпионата еще не побеждали. У уральцев забитым мячом отметился Эрик Бикфалви.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 54; 1:1 – Марков, 85.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Евсеев (Данцев, 79), Ильин (Егорычев, 72).

«Динамо»: Шунин, Хольмен (Соснин, 62), Рыков, Шунич, Козлов, Соу, Рауш (Темников, 83), Панченко (Марков, 81), Жоаозиньо, Черных, Луценко.

Предупреждения: Емельянов, 43 – Соснин, 83.

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