Урал - Динамо

Вернитите Александра Федоровича!
|16 тур
|3 ноября, пятница
|17:30
|Урал
|2:2
|Динамо
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|17:30
|Динамо
|0:1
|Урал
|19 тур
|7 марта, понедельник
|14:30
|Урал
|1:1
|Динамо
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Урал
|28 тур
|18 мая, понедельник
|17:00
|Урал
|2:1
|Динамо
|5 тур
|24 августа, воскресенье
|13:30
|Динамо
|2:0
|Урал
|18 тур
|30 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|3:0
|Урал
|8 тур
|16 сентября, понедельник
|17:00
|Урал
|1:4
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57:29
|+28
|64
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45:28
|+17
|56
|3.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55:23
|+32
|56
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46:23
|+23
|51
|5.
|Спартак М
|30
|14
|7
|9
|36:31
|+5
|49
|6.
|Арсенал Т
|30
|12
|10
|8
|40:33
|+7
|46
|7.
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39:34
|+5
|43
|8.
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28:30
|-2
|42
|9.
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25:23
|+2
|41
|10.
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33:45
|-12
|38
|11.
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24:30
|-6
|36
|12.
|Динамо М
|30
|6
|15
|9
|28:28
|0
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25:46
|-21
|28
|14.
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24:34
|-10
|26
|15.
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13:50
|-37
|21
|16.
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24:55
|-31
|20
Вернитите Александра Федоровича!
...пусть показывают английский футбол,ведь их дети и деньги в Англии.Что делать???
На общедоступном канале нет трансляции, ну и хер с ним с футболом.
Пусть дети лучше по МатчТВ учатся прыгать в бассейн, чем играть в
футбол. А кому и бассейн по боку, то могут самостоятельно заняться
практикой по анатомии человека в зависимости от пола ребенка.
Согласен. В голове не укладывается как то. Видимо реально, после ЧМ нашим руководителям футбол побоку стал.
До них дошло, что это был пиар.
Сейчас много чего заимствуют у Запада. В том числе и платные каналы, типо Матч-Премьер. Но вот качество жизни забыли у европейцев подглядеть. Приходится денежку и за это заплатить, чтобы съездить и посмотреть своими глазами как настоящие люди живут.