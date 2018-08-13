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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Урал - Динамо

10.08.2018, Пятница, 17:30 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Урал - Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
3 ноября, пятница 17:30 Урал 2:2 Динамо
2 тур
23 июля, воскресенье 17:30 Динамо 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
7 марта, понедельник 14:30 Урал 1:1 Динамо
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
18 мая, понедельник 17:00 Урал 2:1 Динамо
5 тур
24 августа, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
30 ноября, суббота 14:00 Динамо 3:0 Урал
8 тур
16 сентября, понедельник 17:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Урал
16 тур
10 июля, среда 00:00 Урал 1:4 Динамо
Чемпионат России 1995
25 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Урал 0:2 Динамо
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Динамо 3:0 Урал
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Урал 1:1 Динамо
9 тур
28 апреля, четверг 00:00 Динамо 6:0 Урал
Чемпионат России 1993
22 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Урал
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Урал 1:0 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Динамо 6:2 Урал
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Урал 2:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +1163

    Karpathian 10 августа 2018, 23:08

    Вернитите Александра Федоровича!

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 10 августа 2018, 18:15

    ...пусть показывают английский футбол,ведь их дети и деньги в Англии.Что делать???

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 10 августа 2018, 17:23

    На общедоступном канале нет трансляции, ну и хер с ним с футболом.
    Пусть дети лучше по МатчТВ учатся прыгать в бассейн, чем играть в
    футбол. А кому и бассейн по боку, то могут самостоятельно заняться
    практикой по анатомии человека в зависимости от пола ребенка.

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    Рейтинг: +1632

    IVANRUS777 > vladimir-7 10 августа 2018, 17:38

    Согласен. В голове не укладывается как то. Видимо реально, после ЧМ нашим руководителям футбол побоку стал.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > IVANRUS777 10 августа 2018, 18:11

    До них дошло, что это был пиар.

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    Рейтинг: +1996

    Евгений Агеев > vladimir-7 10 августа 2018, 19:21

    Сейчас много чего заимствуют у Запада. В том числе и платные каналы, типо Матч-Премьер. Но вот качество жизни забыли у европейцев подглядеть. Приходится денежку и за это заплатить, чтобы съездить и посмотреть своими глазами как настоящие люди живут.

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