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  • «Милан» может арендовать Промеса с правом выкупа. «Спартак» запросил 25 миллионов

«Милан» может арендовать Промеса с правом выкупа. «Спартак» запросил 25 миллионов

10 августа 2018, 17:48
13

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересе «Милана» к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

«Россонери» готовы начать переговоры с московским клубом. По данным источника, итальянская сторона готовит предложение касаемо аренды сроком на один год с последующим правом выкупа.

«Спартак» рассчитывает выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро.

Промес пополнил состав красно-белых в августе 2014 года, перейдя из «Твенте» за 11,5 миллионов евро. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, был признан лучшим игроком года по версии РФС и РПЛ.

В минувшем клубном сезоне 26-летний Промес забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 38 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (13)
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oyabun
1533912246
В аренду отдают тех, кто команде не нужен на данный момент. А Промес, как ни крути, до сих пор остается лучшим игроком Спартака. Так что предложение неважное. Либо пусть покупают за 25-30 лямов, либо останется у нас.
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Denis SPb
1533912413
Как так????? Лучший игрок, считай!!! Нельзяяяяя!!!!
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Сильвербой
1533912527
Какая нах.... аренда???? И вообще, с Миланом лучше вообще не вести никаких дел!!!
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FaTeK1945ru
1533914508
...отдайте быстрее Примус,а то и за 5 лямов не возьмут.
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deimos88
1533915283
При всем уважении, нужно продавать в это ТО
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vladimir-7
1533915402
Милан больше 15 млн. не даст, а если Спартак не продаст еще год, то и 10 не получат за Промеса.
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OfaZavr
1533921062
какая еще аренда? если не готовы выложит положенную сумму то и нечего претендовать. нужно бы продать пока он совсем не скис и желательно за хорошую сумму.
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babenko1977
1533928536
Не ломайте ему карьеру отдайте за 14 больше он не стоит и пусть идёт а то точно больше 8 не получите
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erma
1533932621
Да, Промес не в лучше форме сейчас, но он по прежнему один из самых активных, полезных и качественных игроков Спартака. Да, нам нужен идеальный Промес, но в жизни не всегда все идеально. Пусть играет - я уверен что ничего лучшего у нас в ближайшее время не будет!
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zigbert
1533981641
Нет лучше продать. Пока Промес стоит дорого - это лучший вариант.
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