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    «Милан» может арендовать Промеса с правом выкупа. «Спартак» запросил 25 миллионов

    Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересе «Милана» к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

    «Россонери» готовы начать переговоры с московским клубом. По данным источника, итальянская сторона готовит предложение касаемо аренды сроком на один год с последующим правом выкупа.

    «Спартак» рассчитывает выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро.

    Промес пополнил состав красно-белых в августе 2014 года, перейдя из «Твенте» за 11,5 миллионов евро. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, был признан лучшим игроком года по версии РФС и РПЛ.

    В минувшем клубном сезоне 26-летний Промес забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 38 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    10.08.2018 17:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:00

      Нет лучше продать. Пока Промес стоит дорого - это лучший вариант.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 августа 2018, 23:23

      Да, Промес не в лучше форме сейчас, но он по прежнему один из самых активных, полезных и качественных игроков Спартака. Да, нам нужен идеальный Промес, но в жизни не всегда все идеально. Пусть играет - я уверен что ничего лучшего у нас в ближайшее время не будет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип > erma 11 августа 2018, 03:00

      да пистеж всё, никто его никуда не отпустит

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 августа 2018, 22:15

      Не ломайте ему карьеру отдайте за 14 больше он не стоит и пусть идёт а то точно больше 8 не получите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 20:11

      какая еще аренда? если не готовы выложит положенную сумму то и нечего претендовать. нужно бы продать пока он совсем не скис и желательно за хорошую сумму.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 18:36

      Милан больше 15 млн. не даст, а если Спартак не продаст еще год,
      то и 10 не получат за Промеса.

      5
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      Рейтинг: +729

      deimos88 10 августа 2018, 18:34

      При всем уважении, нужно продавать в это ТО

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 августа 2018, 18:21

      ...отдайте быстрее Примус,а то и за 5 лямов не возьмут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 17:48

      Какая нах.... аренда???? И вообще, с Миланом лучше вообще не вести никаких дел!!!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 августа 2018, 17:46

      Как так????? Лучший игрок, считай!!! Нельзяяяяя!!!!

      3
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 10 августа 2018, 17:44

      В аренду отдают тех, кто команде не нужен на данный момент. А Промес, как ни крути, до сих пор остается лучшим игроком Спартака. Так что предложение неважное. Либо пусть покупают за 25-30 лямов, либо останется у нас.

      13
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > oyabun 10 августа 2018, 17:53

      аренда с последующим выкупом - на милан финансовый фэйр плэй давит

      1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 10 августа 2018, 19:32

      Крути-не крути, а Промес в этом сезоне что-то "халтурить" начал.
      Может, после того, как жене хавальник начистил, о чём-то (или о ком-то) другом думать начал?

      P.S.А Каррере, смотрю, всё по боку: розовые очки надел и не видит, что Промес сейчас совсем не тот Промес, что мы привыкли видеть.
      И Ханни вместо него не выпускает, зараза такая...(((

      3
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