«Милан» может арендовать Промеса с правом выкупа. «Спартак» запросил 25 миллионов

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересе «Милана» к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

«Россонери» готовы начать переговоры с московским клубом. По данным источника, итальянская сторона готовит предложение касаемо аренды сроком на один год с последующим правом выкупа.

«Спартак» рассчитывает выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро.

Промес пополнил состав красно-белых в августе 2014 года, перейдя из «Твенте» за 11,5 миллионов евро. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, был признан лучшим игроком года по версии РФС и РПЛ.

В минувшем клубном сезоне 26-летний Промес забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 38 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.