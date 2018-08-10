Вратарь «Динамо» Минск: «Букмекеры давали 10 на нашу победу над «Зенитом». Никто не думал, что будет 4:0»

Голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов подвел итог победе над «Зенитом» в Лиге Европы (3-й тур квалификации, первый матч).

«Зенит» не проигрывал в еврокубках с таким крупным счeтом почти 30 лет? Ничего себе! Значит, какую-то историю мы сотворили. Даже не знаю, как к этому относиться. Вдвойне приятно, что смогли так крупно победить.



Перед игрой я смотрел в интернете — белорусские букмекеры давали 10 на победу. До игры я так же оценивал. Мы же адекватные люди, понятно, что приехал «Зенит». Но многое и от футболистов зависит. Мы очень хотели выиграть. Естественно, никто не думал, что будет 4:0 — даже 3:0 не могли себе представить. Это фантастика, мы очень счастливы», – сказал игрок.

Ответная встреча пройдет 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.