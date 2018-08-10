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    Вратарь «Динамо» Минск: «Букмекеры давали 10 на нашу победу над «Зенитом». Никто не думал, что будет 4:0»

    Голкипер минского «Динамо» Андрей Горбунов подвел итог победе над «Зенитом» в Лиге Европы (3-й тур квалификации, первый матч).

    «Зенит» не проигрывал в еврокубках с таким крупным счeтом почти 30 лет? Ничего себе! Значит, какую-то историю мы сотворили. Даже не знаю, как к этому относиться. Вдвойне приятно, что смогли так крупно победить.

    Перед игрой я смотрел в интернете — белорусские букмекеры давали 10 на победу. До игры я так же оценивал. Мы же адекватные люди, понятно, что приехал «Зенит». Но многое и от футболистов зависит. Мы очень хотели выиграть. Естественно, никто не думал, что будет 4:0 — даже 3:0 не могли себе представить. Это фантастика, мы очень счастливы», – сказал игрок.

    Ответная встреча пройдет 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2018 14:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 11 августа 2018, 00:30

      Похоже Лодыгин все деньги на "Динамо" Минск поставил.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 августа 2018, 14:36

      С таким счетом не проигрывал, а что-то похожее было...С Насьоналем, когда тренером поставили Давыдова. Сливают, как тогда?

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      Рейтинг: +56

      tim_73 10 августа 2018, 14:31

      Ну не надо так сильно палиться. Кто то перед игрой тренируется, а кто то смотри коэф в конторе)))

      Это было и так понятно что дог, а сейчас после данного высказывания конкретного тем более :)

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 10 августа 2018, 14:29

      Не ври беларус, ставка была 1 к 7 что пройдете.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 августа 2018, 14:19

      Ну вот! Теперь секрет этого сенсационного результата раскрыт :)

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