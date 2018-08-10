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    «Эвертон» согласился на аренду Влашича в ЦСКА. Гончаренко видит в нем замену Головину

    Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает хорватское издание Vecernij List.

    Согласно источнику, ливерпульский клуб не устроило предложение армейцев в размере 10 миллионов евро, но клуб согласен на вариант с годичной арендой. Ранее главный тренер «ирисок» Марку Силва сказал футболисту, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко планирует использовать Влашича на позиции Александра Головина, который в июле перешел в «Монако».

    Влашич стал игроком «Эвертона» в июле 2017 года, перейдя из «Хайдука» за 10,8 миллионов евро.

    Статистика 20-летнего хорвата в минувшем сезоне – пять голов и две результативные передачи в 32 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

    Информация об интересе ЦСКА к Влашичу появилась вчера. Отец хавбека отказался комментировать ситуацию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 13:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:54

      Если он приглянется ЦСКА ,то можно будет его выкупить.

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 10 августа 2018, 21:34

      Скорее всего, Кучай после выздоровления, займет место Головы, слева он не так хорош

      2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 10 августа 2018, 17:08

      Интересный вариант, молод, перспективен, разве что опыта маловато, но это дело наживное

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 августа 2018, 16:55

      Надо брать пока дают!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 16:40

      Поиграет, находясь в аренде, а потом могут договориться о выкупе,
      все зависит от его успехов в ЦСКА и необходимости возвращения в
      Эвертон.

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 августа 2018, 16:22

      надо брать, пока не передумали... пригодится

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > pegas1276 10 августа 2018, 16:41

      Еще как пригодится.

      3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 августа 2018, 15:35

      В даннеый момент, я вообще могу сказать, что ЛЮБОЙ трансфер цска даже не стоит обсуждать, это я к тому, что им даже игроки НЕ САМОГО высокого качества сейчас будут кстати, пускай хотя бы для банки. Я желаю цска успеха. хотя бы не провала в этом сезоне. Может поборются за место в ЛЕ например. Чем плохо то.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 августа 2018, 14:31

      Интересный вариант, жаль что только аренда

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 августа 2018, 14:23

      Молодой и перспективный игрок.

      4
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