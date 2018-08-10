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  • «Эвертон» согласился на аренду Влашича в ЦСКА. Гончаренко видит в нем замену Головину

«Эвертон» согласился на аренду Влашича в ЦСКА. Гончаренко видит в нем замену Головину

10 августа 2018, 13:27
10

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает хорватское издание Vecernij List.

Согласно источнику, ливерпульский клуб не устроило предложение армейцев в размере 10 миллионов евро, но клуб согласен на вариант с годичной арендой. Ранее главный тренер «ирисок» Марку Силва сказал футболисту, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко планирует использовать Влашича на позиции Александра Головина, который в июле перешел в «Монако».

Влашич стал игроком «Эвертона» в июле 2017 года, перейдя из «Хайдука» за 10,8 миллионов евро.

Статистика 20-летнего хорвата в минувшем сезоне – пять голов и две результативные передачи в 32 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

Информация об интересе ЦСКА к Влашичу появилась вчера. Отец хавбека отказался комментировать ситуацию.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Эвертон ЦСКА Хорватия Монако Головин Александр Влашич Никола
Комментарии (10)
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hevbn 28
1533900219
Молодой и перспективный игрок.
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mialkov
1533900701
Интересный вариант, жаль что только аренда
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DeStar
1533904518
В даннеый момент, я вообще могу сказать, что ЛЮБОЙ трансфер цска даже не стоит обсуждать, это я к тому, что им даже игроки НЕ САМОГО высокого качества сейчас будут кстати, пускай хотя бы для банки. Я желаю цска успеха. хотя бы не провала в этом сезоне. Может поборются за место в ЛЕ например. Чем плохо то.
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pegas1276
1533907337
надо брать, пока не передумали... пригодится
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vladimir-7
1533908432
Поиграет, находясь в аренде, а потом могут договориться о выкупе, все зависит от его успехов в ЦСКА и необходимости возвращения в Эвертон.
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shurik45
1533909342
Надо брать пока дают!
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Max Bobr
1533910089
Интересный вариант, молод, перспективен, разве что опыта маловато, но это дело наживное
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Vickont
1533926079
Скорее всего, Кучай после выздоровления, займет место Головы, слева он не так хорош
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zigbert
1533977642
Если он приглянется ЦСКА ,то можно будет его выкупить.
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