«Эвертон» согласился на аренду Влашича в ЦСКА. Гончаренко видит в нем замену Головину

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает хорватское издание Vecernij List.

Согласно источнику, ливерпульский клуб не устроило предложение армейцев в размере 10 миллионов евро, но клуб согласен на вариант с годичной арендой. Ранее главный тренер «ирисок» Марку Силва сказал футболисту, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко планирует использовать Влашича на позиции Александра Головина, который в июле перешел в «Монако».

Влашич стал игроком «Эвертона» в июле 2017 года, перейдя из «Хайдука» за 10,8 миллионов евро.

Статистика 20-летнего хорвата в минувшем сезоне – пять голов и две результативные передачи в 32 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

Информация об интересе ЦСКА к Влашичу появилась вчера. Отец хавбека отказался комментировать ситуацию.