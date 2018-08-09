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    Отец Влашича: «Переход Николы из «Эвертона» в ЦСКА? Не могу давать комментариев»

    Йошко Влашич, отец полузащитника «Эвертона» Николы Влашича, отказался комментировать информацию о возможном переходе сына в ЦСКА.

    «Переход Влашича в ЦСКА на правах аренды? ЦСКА — великолепный клуб. Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде сына», – сказал Йошко Влашич.

    В прошлом сезоне хорватский игрок сыграл в 12 матчах АПЛ.

    20-летний хавбек «Эвертона» Влашич может перейти в ЦСКА

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2018 23:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 00:07

      Надо искать молодую и перспективную молодёжь им легче вместе сыграться. Но и пару "дядек" надо. На Алана мало надежды с его частыми травмами.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Рубик Докоян 10 августа 2018, 00:41

      Ну так этому всего 20 лет.. опытных дядек не остается особо, ну фернандес да щенников, игорь еще) будут учиться на своих ошибках и взрослеть сами))

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DeStar 10 августа 2018, 06:53

      Я про "дядек" в полузащиту, а не просто в команду. Акинфеев и защитники опытные есть, а вот в середине кроме Дзагоева никого не осталось.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 августа 2018, 00:02

      Значит таки Да - судя по комментарию

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