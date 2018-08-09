Отец Влашича: «Переход Николы из «Эвертона» в ЦСКА? Не могу давать комментариев»

Йошко Влашич, отец полузащитника «Эвертона» Николы Влашича, отказался комментировать информацию о возможном переходе сына в ЦСКА.

«Переход Влашича в ЦСКА на правах аренды? ЦСКА — великолепный клуб. Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде сына», – сказал Йошко Влашич.

В прошлом сезоне хорватский игрок сыграл в 12 матчах АПЛ.

20-летний хавбек «Эвертона» Влашич может перейти в ЦСКА