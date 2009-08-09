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    Франческо Монако

    Тренер
    Имя Франческо
    Фамилия Монако
    Гражданство Италия
    Дата рождения 6 мая 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Анкона 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Анкона 1 : 0 Перуджа
    15.08.2009 Анкона 2 : 3 Лумеццане
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