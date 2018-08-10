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  • Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских

Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских

10 августа 2018, 12:11
11

Вчера «Зенит» в рамках первой встречи 3-го раунда квалификации Лиги Европы уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4.

Согласно «Спорт-Экспресс», победа минчан стала первой в истории белорусского футбола над командами из России.

Противостояние стран на клубном уровне насчитывает 14 матчей. 12 завершились победами российских команд, один закончился вничью.

По итогам встречи главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сказал, что у его подопечных есть шансы в ответной встрече. Матч пройдет 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Динамо Мн Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Viper for CSKA
1533892897
И сразу такое! Вот так прервали традицию.
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multiscan
1533893925
Если в Питере не случится 5:0 в пользу "Зенита", то отставка Семака будет, пожалуй, самой быстрой в истории высшего дивизиона российского футбола. Я, кстати, уважая Семака, несколько раз уже писал, что отдавать ему в руки "Зенит" слишком рано. Клуб типа "Уфы", был бы для него идеален, что он и доказал.До "Зенита" ему ещё долго расти.
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FanatSerj
1533896232
Молодцы, пишут ВЕЛИКУЮ историю Зенита )))
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polt
1533905462
Ну как же так, Зенит???????
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Сильвербой
1533909384
Ничего удивительного, наш чемпионат по уровню приближается к белорусскому!!!
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AZ
1533909806
Ну раньше в российских клубах играли хоть практически одни россияне... А щас... сборная денежных мешков со всего мира...
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zigbert
1533976162
Статистика не стоит на месте и когда нибудь это должно было случится.
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Тазит
1533978893
Зря Семак полез в это болото... Как бы не утонуть в начале пути... Зенит, это отражение нашей страны...
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