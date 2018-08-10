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    Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских

    Вчера «Зенит» в рамках первой встречи 3-го раунда квалификации Лиги Европы уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4.

    Согласно «Спорт-Экспресс», победа минчан стала первой в истории белорусского футбола над командами из России.

    Противостояние стран на клубном уровне насчитывает 14 матчей. 12 завершились победами российских команд, один закончился вничью.

    По итогам встречи главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сказал, что у его подопечных есть шансы в ответной встрече. Матч пройдет 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2018 12:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 августа 2018, 12:14

      Зря Семак полез в это болото... Как бы не утонуть в начале пути...
      Зенит, это отражение нашей страны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:29

      Статистика не стоит на месте и когда нибудь это должно было случится.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 10 августа 2018, 17:03

      Ну раньше в российских клубах играли хоть практически одни россияне... А щас... сборная денежных мешков со всего мира...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:56

      Ничего удивительного, наш чемпионат по уровню приближается к белорусскому!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 августа 2018, 15:51

      Ну как же так, Зенит???????

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2018, 13:17

      Молодцы, пишут ВЕЛИКУЮ историю Зенита )))

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 августа 2018, 12:38

      Если в Питере не случится 5:0 в пользу "Зенита", то отставка Семака будет, пожалуй, самой быстрой в истории высшего дивизиона российского футбола. Я, кстати, уважая Семака, несколько раз уже писал, что отдавать ему в руки "Зенит" слишком рано. Клуб типа "Уфы", был бы для него идеален, что он и доказал.До "Зенита" ему ещё долго расти.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 августа 2018, 12:21

      И сразу такое! Вот так прервали традицию.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Viper for CSKA 10 августа 2018, 12:33

      Посмотри на таблицу,обратный отсчет начинается похоже)))...

      1
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