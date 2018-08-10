Разгром «Зенита» в Минске – первое поражение российских клубов от белорусских

Вчера «Зенит» в рамках первой встречи 3-го раунда квалификации Лиги Европы уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4.

Согласно «Спорт-Экспресс», победа минчан стала первой в истории белорусского футбола над командами из России.

Противостояние стран на клубном уровне насчитывает 14 матчей. 12 завершились победами российских команд, один закончился вничью.

По итогам встречи главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сказал, что у его подопечных есть шансы в ответной встрече. Матч пройдет 16 августа на «Петровском» при пустых трибунах.