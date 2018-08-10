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    «Штурм» извинился за болельщика, который разбил голову судье в матче с АЕКом

    Пресс-служба «Штурма» опубликовала сообщение с извинениями за действия фаната команды, который разбил боковому судье голову во время матча Лиги Европы с кипрским АЕКом.

    Хулиган бросил банку пива с трибуны, попав в голову арбитру. После этого главный судья остановил встречу и увел команды с поля. Болельщик был задержан полицией.

    «Подобное поведение фанатов ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит репутации футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами.

    Честная игра – наш главный приоритет. Нам жаль, что мы разочаровали многих футбольных фанатов. Нарушитель был задержан, вскоре станет известно о его наказании.

    «Штурм» желает судье матча всего лучшего и скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Штурм» – АЕК завершился со счетом 0:2.

    Судье в Лиге Европе разбили голову пивной банкой

    Источник: ФК «Штурм»

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    10.08.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:44

      Из-за дол...*** клуб может получить 0-3, штраф и что еще хуже дисквалификацию!

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