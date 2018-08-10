«Штурм» извинился за болельщика, который разбил голову судье в матче с АЕКом

Пресс-служба «Штурма» опубликовала сообщение с извинениями за действия фаната команды, который разбил боковому судье голову во время матча Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Хулиган бросил банку пива с трибуны, попав в голову арбитру. После этого главный судья остановил встречу и увел команды с поля. Болельщик был задержан полицией.

«Подобное поведение фанатов ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит репутации футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами.

Честная игра – наш главный приоритет. Нам жаль, что мы разочаровали многих футбольных фанатов. Нарушитель был задержан, вскоре станет известно о его наказании.

«Штурм» желает судье матча всего лучшего и скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении пресс-службы.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Штурм» – АЕК завершился со счетом 0:2.

Судье в Лиге Европе разбили голову пивной банкой