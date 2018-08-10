«Штурм» извинился за болельщика, который разбил голову судье в матче с АЕКом

Из-за дол...*** клуб может получить 0-3, штраф и что еще хуже дисквалификацию!
Пресс-служба «Штурма» опубликовала сообщение с извинениями за действия фаната команды, который разбил боковому судье голову во время матча Лиги Европы с кипрским АЕКом.
Хулиган бросил банку пива с трибуны, попав в голову арбитру. После этого главный судья остановил встречу и увел команды с поля. Болельщик был задержан полицией.
«Подобное поведение фанатов ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит репутации футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами.
Честная игра – наш главный приоритет. Нам жаль, что мы разочаровали многих футбольных фанатов. Нарушитель был задержан, вскоре станет известно о его наказании.
«Штурм» желает судье матча всего лучшего и скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении пресс-службы.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Штурм» – АЕК завершился со счетом 0:2.
Судье в Лиге Европе разбили голову пивной банкой