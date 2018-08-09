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    Судье в Лиге Европе разбили голову пивной банкой


    4.3
    Голосов: 4
    09.08.2018 23:30
    Дикий эпизод из Австрии.

    Вчера и сегодня мы начитались о странном поведении греков в Салониках, которые вычисляли фанатов «Спартака» и кидались на журналистов, а сегодня скандал вспыхнул уже в Австрии.

    В Граце «Штурм» принимал кипрский АЕК в Лиге Европы. Австрийцы получили в Лиге чемпионов 1:5 в двух матчах от «Аякса» и вылетели в ЛЕ, где угодили на киприотов, пару лет назад опозоривших «Спартак». Теперь от АЕКа досталось австрийцам – клуб из Кипра выиграл 2:0, а второй гол забил все тот же Тричковски, которого спартаковские фанаты готовы были на руках носить после чемпионства, именно он тогда забил победный гол на «Открытие Арене», который повлек за собой отставку Аленичева и назначение Карреры.

    Матч в Австрии матч мог быть недоигран из-за хулиганской выходки – как раз после гола Тричковски с трибун в лайнсмена бросили банку из-под пива (по другим данным – бутылку, по некоторым слухам – просто стакан). В результате, попали судье в голову.

    Команды тут же ушли с поля. Лайнсмену оказали медицинскую помощь. Игра в итоге была продолжена. Представители УЕФА не стали отменять матч, и он закончился со счетом 2:0 в пользу АЕКа.

    Фаната, тем временем, нашли и задержали. А «Штурм» выступил с заявлением, где осудил инцидент и принес извинения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 августа 2018, 11:56

      что тут сказать цивилизация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 11 августа 2018, 10:57

      Европа...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 августа 2018, 21:24

      А где CNN и BBC!? Или только выдуманных русских «варваров» поносить способны?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 10 августа 2018, 11:21

      животное

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 августа 2018, 07:59

      Это уже через чур

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 августа 2018, 07:45

      Ой дурак этот с банкой((( Что за фигня творится в мире?!

      1
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