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    В Граце задержали фаната, который бросил бутылку в арбитра матча «Штурм» – АЕК

    В Граце задержали болельщика, который бросил бутылку в бокового арбитра во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Штурмом» и АЕКом. Об этом сообщает iSport со ссылкой на австрийский телеканал ORF.

    Фанат пытался скрыться со стадиона после инцидента, но полиция идентифицировала его через камеры видеонаблюдения и задержала.

    Матч завершился победой АЕКа со счетом 2:0.

    Арбитру матча «Штурм» – АЕК разбили голову. В него бросили бутылку с трибуны

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 00:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:16

      Хотелось бы знать - откуда взялось это недоразумение?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 10 августа 2018, 10:55

      В Греции явно хромает культура боления.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 августа 2018, 10:37

      У нас бы в России было бы так!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:07

      молодцы оперативно сработали. а теперь эту бутылку ему нужно засунуть... и еще наказать так чтобы неповадно было.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 10 августа 2018, 10:09

      Нельзя, вещдок. Но других хватает... )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 10 августа 2018, 10:32

      +++++)))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 августа 2018, 08:34

      Уголовную статью против урода возбуждать нужно

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 00:16

      Ну хоть тут сработали и вычислили урода. Здесь уже надо возбуждать уголовное дело и доводить до суда. Хватит возиться со штрафами футбольным клубам и проводить матчи без зрителей. Наказывать надо конкретно виновных за их деяния.

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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Рубик Докоян 10 августа 2018, 09:38

      К нам на Колыму,лет на 25...

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KOLBIS 10 августа 2018, 09:52

      У нас там всем места хватит. Можно и в Заполярье к белым медведям, пусть в них попробуют бросить бутылку...

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Рубик Докоян 10 августа 2018, 09:52

      )))...

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