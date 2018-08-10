В Граце задержали болельщика, который бросил бутылку в бокового арбитра во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Штурмом» и АЕКом. Об этом сообщает iSport со ссылкой на австрийский телеканал ORF.

Фанат пытался скрыться со стадиона после инцидента, но полиция идентифицировала его через камеры видеонаблюдения и задержала.

Матч завершился победой АЕКа со счетом 2:0.

Арбитру матча «Штурм» – АЕК разбили голову. В него бросили бутылку с трибуны