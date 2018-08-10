В Дагестане предложили собрать по 5 тысяч с богатых жителей республики на содержание «Анжи»

Болельщики «Анжи» в количестве нескольких сотен человек провели накануне на территории «Анжи-Арены» в Каспийске акцию в поддержку клуба, которая была задумана как призыв к тем, кто готов помочь в сложной финансовой ситуации, сообщает «Молодежь Дагестана».

Она продолжится 17 августа масштабным митингом в Махачкале.

На этой встрече выступил председатель Координационного совета профсоюзных организаций Дагестана Абдулла Магомедов. Он предложил собрать с богатых дагестанцев, которых, по его мнению, в республике насчитывается 300 тысяч, по пять тысяч рублей. Собранных 1,5 миллиардов рублей вполне хватит для содержания клуба.