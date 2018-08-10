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  • В Дагестане предложили собрать по 5 тысяч с богатых жителей республики на содержание «Анжи»

В Дагестане предложили собрать по 5 тысяч с богатых жителей республики на содержание «Анжи»

10 августа 2018, 09:05
23

Болельщики «Анжи» в количестве нескольких сотен человек провели накануне на территории «Анжи-Арены» в Каспийске акцию в поддержку клуба, которая была задумана как призыв к тем, кто готов помочь в сложной финансовой ситуации, сообщает «Молодежь Дагестана».

Она продолжится 17 августа масштабным митингом в Махачкале.

На этой встрече выступил председатель Координационного совета профсоюзных организаций Дагестана Абдулла Магомедов. Он предложил собрать с богатых дагестанцев, которых, по его мнению, в республике насчитывается 300 тысяч, по пять тысяч рублей. Собранных 1,5 миллиардов рублей вполне хватит для содержания клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (23)
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Cules2013
1533883060
Заявку на краудфандинг в интернете ещё не делали?)) Даже, если каким-то чудом Анжи проживёт этот сезон до конца, то что будет дальше? Откуда вдруг возьмутся новые спонсоры? За чей счёт будут погашаться долги? Разве за этот год что-то изменится? По-моему, это просто оттягивание неизбежного. У клуба не видно перспектив, это не просто временные финансовые трудности, ситуация зашла в тупик.
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ВикторВВ
1533884137
Странная позиция...а по каким меркам отделяют «богатых» от не очень богатых!? Вообще это попахивает «раскулачиванием» (в утрированной форме)!
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kykyi
1533884605
Что экспроприации уже начались? В Дагестане по 5000-0, в России помощник президента предлагает изымать прибыль у металлургов. "Верной дорогой идете товарищи". Вот только куда она ведет, мы уже проходили. На те же грабли. "Можем повторить"!!!
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insider_retro
1533885150
Деньги собрать, но потратить их на оплату многолетних республиканских долгов за электроэнергию и газ!.. С долгами жить не солидно... А на футбольные дела, позже, можно ещё один призыв замутить...))
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Aleks1966
1533886357
А со всех остальных по пять рублей
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Рубик Докоян
1533886802
Всё имеет границы, кроме человеческой глупости...
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SpartakSpartakSpartak
1533887327
На мой взгляд, народные деньги нельзя просто отдавать, надо на них выкупить клуб у нерадивых владельцев.
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OfaZavr
1533888702
это не выход, только на сезон хватит. или думают богатые каждый сезон будут скидываться и таким образом команда получит вечных спонсоров) конечно сумма небольшая для каждого отдельного богача но для клуба нужно искать эффективные меры для выхода из этой ситуации а с шапкой ходить и просить на этом далеко не уедешь.
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Bozigit
1533889731
Ещё по 5тыс и можно устроить еще один цирк, пригласив Месси Рональдо и т.д
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ufos73
1533890183
Лучше с мультимиллионеров по 5 лямов! и с ченушек то же ))
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