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    В Дагестане предложили собрать по 5 тысяч с богатых жителей республики на содержание «Анжи»

    Болельщики «Анжи» в количестве нескольких сотен человек провели накануне на территории «Анжи-Арены» в Каспийске акцию в поддержку клуба, которая была задумана как призыв к тем, кто готов помочь в сложной финансовой ситуации, сообщает «Молодежь Дагестана».

    Она продолжится 17 августа масштабным митингом в Махачкале.

    На этой встрече выступил председатель Координационного совета профсоюзных организаций Дагестана Абдулла Магомедов. Он предложил собрать с богатых дагестанцев, которых, по его мнению, в республике насчитывается 300 тысяч, по пять тысяч рублей. Собранных 1,5 миллиардов рублей вполне хватит для содержания клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 09:05
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:01

      Хорошее начинание. Только финансирование команды должно быть постоянным.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 августа 2018, 19:36

      я тоже могу дать пять..

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 августа 2018, 16:24

      Но для начала надо собрать этих богатых дагестанцев хотя бы в одну страну из оффшоров и западных банков...

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 августа 2018, 13:41

      Было бы неплохо, если бы и футболисты "топ-клубов" скинулись со своих неоправданно высоких зарплат, а то непонятно за что получают, а тут хоть на хорошее дело пойдут денежки.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 августа 2018, 11:36

      Лучше с мультимиллионеров по 5 лямов! и с ченушек то же ))

      3
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 августа 2018, 11:28

      Ещё по 5тыс и можно устроить еще один цирк, пригласив Месси Рональдо и т.д

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 августа 2018, 11:21

      правильно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 11:11

      это не выход, только на сезон хватит. или думают богатые каждый сезон будут скидываться и таким образом команда получит вечных спонсоров) конечно сумма небольшая для каждого отдельного богача но для клуба нужно искать эффективные меры для выхода из этой ситуации а с шапкой ходить и просить на этом далеко не уедешь.

      5
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      Рейтинг: +597

      Krd123 10 августа 2018, 11:03

      Пример, достойный уважения!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2018, 10:56

      Анжи может стать народным клубом....

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