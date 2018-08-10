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    Защитник «Динамо» Шитов: «Недооценка со стороны «Зенита» – их проблема»

    Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

    «Спасибо болельщикам, было классно играть. Порадовали их результатом. Во втором тайме было давление, но мы играли на удержание счета.

    Тренер просил оказывать постоянное давление, не давать дышать. После матча пошел обниматься к друзьям, отцу на трибуну, к семье.

    Не знаю, была ли недооценка со стороны «Зенита». Это их проблемы. Мы сыграли от своей игры, от борьбы.

    Не знаю, был ли еще такой матч в карьере. Но зачем жить прошлым? Надо жить настоящим. Сейчас нам на руку, что ответный матч пройдет без зрителей», – заявил Шитов.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2018 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:47

      Оборона Динамо сработала надежно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 11:02

      молодцы динамовцы выложились на полную и проявили огромное желание для достижения этого невероятного результата, недооценка у Зенита может и присутствовала но и то что пока в команде нет единого коллектива-механизма тоже сыграло свою роль.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 08:24

      Кто кого оценил или недооценил видно по составу, игре и счёту. А то, что будут играть без зрителей ответку может и к лучшему, некому будет освистывать...

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