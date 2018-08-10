Защитник «Динамо» Шитов: «Недооценка со стороны «Зенита» – их проблема»

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

«Спасибо болельщикам, было классно играть. Порадовали их результатом. Во втором тайме было давление, но мы играли на удержание счета.

Тренер просил оказывать постоянное давление, не давать дышать. После матча пошел обниматься к друзьям, отцу на трибуну, к семье.

Не знаю, была ли недооценка со стороны «Зенита». Это их проблемы. Мы сыграли от своей игры, от борьбы.

Не знаю, был ли еще такой матч в карьере. Но зачем жить прошлым? Надо жить настоящим. Сейчас нам на руку, что ответный матч пройдет без зрителей», – заявил Шитов.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит» завершился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно