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    Смолов: «Безумно рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня честь поработать с Семиным»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб.

    «На самом деле я безумно рад присоединиться к «Локомотиву» – чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов, к команде с богатой историей, за которую играли очень крутые и известные во всей стране футболисты, как россияне, так и иностранцы.

    Для меня большая честь поработать с Юрием Павловичем Семиным – с нашим великим тренером. Я очень рад. Правда!» – сказал Смолов.

    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

    «Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.08.2018 01:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:36

      "Рад присоединится к Локомотиву" -всего лишь дежурная фраза.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 августа 2018, 14:03

      Всегда мечтал играть в ЛОКО.Часто так говорят переходя в очередной клуб.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 августа 2018, 13:35

      Контекст: "Наконец-то, я в Лиге Чемпионов!"

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 10 августа 2018, 07:55

      Теперь Федя почувствует дух трибун.

      4
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      Рейтинг: +1168

      Argon > РМЗ 10 августа 2018, 11:10

      ))) средняя посещаемость домашних матчей сезона 16/17
      9 место. «Локомотив» - 9 477 зрителей
      3 место. «Краснодар» - 23 955 зрителей

      4
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      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > Argon 10 августа 2018, 18:26

      И что!??. Сидят молчат как на похоронах. Гостей слышно. 2 тыс болел условных спартачей задвинут вашу 30 в уголок

      3
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Argon 10 августа 2018, 19:09

      а что ж ты 17/18 не сравнил, умник? еще бы врена смородины вспомнил, мля

      4
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Diesel133 13 августа 2018, 11:58

      Что нашел, то и привел. Дай ссылку на статистику 17/18.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > РМЗ 13 августа 2018, 12:00

      Потому, что на стадион приходят футбол смотреть, а не пьяным в орать и факелы жечь.
      На наши матчи не страшно с детьми приходить.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Diesel133 14 августа 2018, 12:57

      Это статистика 17/18 вот источник https://www.soccer.ru/blogs/record/1019530

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Argon 14 августа 2018, 18:26

      статья датирована 26 октября 2017, т.е за первый круг чемпа

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      Рейтинг: +1168

      Argon > Diesel133 15 августа 2018, 13:41

      Да пофиг. Ты хочешь сказать, что посещаемость матчей Локо выше посещаемости Краснодара?
      Хоть один аргумент предъяви кроме "умник" и "мля".
      вот еще статистика. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/marselo_io_off/

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Argon 15 августа 2018, 18:31

      Нет, этого сказать не хочу. Аргумент человек тебе выше привел. "Сидят молчат как на похоронах. Гостей слышно. 2 тыс болел условных спартачей задвинут вашу 30 в уголок"
      И еще. Нахрена ты указал места, занятые клубами в сезоне 16/17, если посещаемость за первый круг 17/18?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 07:35

      Осталось на деле всё это проявить и доказать. "Локо" рискнул такой "личкой" и долгосрочным контрактом со Смоловым на взгляд. Время покажет угадали или лопухнулись. Федьке удачи и взрослеть... Работавший в "Локо" Виктор Панченко в своём интервью поведал про внутреннюю кухню в клубе и какое там противостояние между сторонниками Геркуса и Сёмина.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 10 августа 2018, 08:17

      На мой взгляд... ( слово "мой" пропущено ) Когда стучишь, палец не успевает за мыслью... )))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 августа 2018, 07:03

      Удачи...

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