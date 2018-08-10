Смолов: «Безумно рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня честь поработать с Семиным»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб.

«На самом деле я безумно рад присоединиться к «Локомотиву» – чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов, к команде с богатой историей, за которую играли очень крутые и известные во всей стране футболисты, как россияне, так и иностранцы.

Для меня большая честь поработать с Юрием Павловичем Семиным – с нашим великим тренером. Я очень рад. Правда!» – сказал Смолов.

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