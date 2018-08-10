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  • Смолов: «Безумно рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня честь поработать с Семиным»

Смолов: «Безумно рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня честь поработать с Семиным»

10 августа 2018, 01:42
16

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб.

«На самом деле я безумно рад присоединиться к «Локомотиву» – чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов, к команде с богатой историей, за которую играли очень крутые и известные во всей стране футболисты, как россияне, так и иностранцы.

Для меня большая честь поработать с Юрием Павловичем Семиным – с нашим великим тренером. Я очень рад. Правда!» – сказал Смолов.

Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

«Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (16)
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bolela_16
1533873788
Удачи...
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Рубик Докоян
1533875704
Осталось на деле всё это проявить и доказать. "Локо" рискнул такой "личкой" и долгосрочным контрактом со Смоловым на взгляд. Время покажет угадали или лопухнулись. Федьке удачи и взрослеть... Работавший в "Локо" Виктор Панченко в своём интервью поведал про внутреннюю кухню в клубе и какое там противостояние между сторонниками Геркуса и Сёмина.
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РМЗ
1533876945
Теперь Федя почувствует дух трибун.
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bzfar
1533897357
Контекст: "Наконец-то, я в Лиге Чемпионов!"
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Аскорбин
1533899026
Всегда мечтал играть в ЛОКО.Часто так говорят переходя в очередной клуб.
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zigbert
1533972972
"Рад присоединится к Локомотиву" -всего лишь дежурная фраза.
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