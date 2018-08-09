Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился эмоциями после матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (4:0).
«Я считаю, мы добились хорошего результата. Надо настраиваться на игру в Питере.
Я видел глаза ребят перед игрой, как они горели желанием сыграть с «Зенитом», хотели себя проверить. Еще предстоит 90 минут, «Зенит» – очень сильная команда. Нам будет непросто», – сказал Гуренко.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.
«Зенит» давно не проигрывал так позорно
Источник: ФК «Зенит»