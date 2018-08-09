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    Тренер минского «Динамо»: «Зенит» – очень сильная команда. В Питере будет непросто»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился эмоциями после матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита» (4:0).

    «Я считаю, мы добились хорошего результата. Надо настраиваться на игру в Питере.

    Я видел глаза ребят перед игрой, как они горели желанием сыграть с «Зенитом», хотели себя проверить. Еще предстоит 90 минут, «Зенит» – очень сильная команда. Нам будет непросто», – сказал Гуренко.

    Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2018 22:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:22

      просто тактично и с уважением к сопернику ответил.

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 9 августа 2018, 22:36

      Тренер минского "Динамо" очень тактичный и воспитанный джентельмен))) Типа, надежду "Зениту" всё-таки оставил, дескать, ну ребятки, можете выиграть у нас, если забьёте пять мячей!)))

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 августа 2018, 22:23

      Гуренко красавчик просто, утер нос денежному мешку!

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      Рейтинг: +101

      thorgrimm 9 августа 2018, 22:21

      Лол

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