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    Гризманн, Годин и Пайет претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы в сезоне-2017/18

    УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы в сезоне-2017/18.

    В список претендентов на награду вошли нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, защитник мадридской команды Диего Годин и полузащитник «Марселя» Димитри Пайет.

    Гризманн провел в прошлом турнире восемь матчей, забив шесть голов. Годин принял участие также в восьми встречах. Пайет записал в свой актив три мяча и семь результативных передач в 12 играх.

    Победитель станет известен 31 августа в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2018/19.

    В минувшем розыгрыше турнира победил «Атлетико», обыгравший в финале «Марсель» (3:0).

    Источник: УЕФА

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    09.08.2018 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 21:58

      Конечно Гризманн.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 18:57

      Наверное, это будет Гризманн.

      2
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