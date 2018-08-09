Гризманн, Годин и Пайет претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы в сезоне-2017/18

УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы в сезоне-2017/18.

В список претендентов на награду вошли нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, защитник мадридской команды Диего Годин и полузащитник «Марселя» Димитри Пайет.

Гризманн провел в прошлом турнире восемь матчей, забив шесть голов. Годин принял участие также в восьми встречах. Пайет записал в свой актив три мяча и семь результативных передач в 12 играх.

Победитель станет известен 31 августа в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2018/19.

В минувшем розыгрыше турнира победил «Атлетико», обыгравший в финале «Марсель» (3:0).