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    Геркус: «Мы все знали о давнем желании Смолова попробовать свои силы в статусном европейском клубе»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус после приобретения у «Краснодара» нападающего Федора Смолова заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

    «Теперь уже можно сказать, что мы своих главных трансферных целей добились. Лучший российский бомбардир последних лет Федор Смолов теперь с нами!

    Мы все знали о давнем желании Федора попробовать свои силы в статусном европейском клубе. Но за последние два года, завоевав Кубок России, звание чемпиона страны, а вместе с этим пробившись в Лигу чемпионов, «Локомотив» на сегодняшний день вернул себе необходимый статус.

    Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы (прим. – Эдер), чемпион мира (прим. – Бенедикт Хеведес), вице-чемпион мира (прим. – Ведран Чорлука), обладатели Лиги Европы (прим. – Гжегож Крыховяк). И Федор Смолов с нами. Наши векторы развития и наши желания с Фeдором сошлись. Уверен, в такой компании амбициозный форвард сможет выйти на новый уровень. Как и наш клуб.

    Мы закончили трансферную кампанию, но не закончили движение вперeд. И никогда не закончим. Наши цели – максимальные. Поэтому и «дядя Фeдор к нам приехал», – написал Геркус в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    09.08.2018 17:02
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 21:52

      Можно сказать :"Сбылась вековая мечта Геркуса".

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma 9 августа 2018, 21:46

      Да, мы знали и жаль что он не попал в такой статусный клуб.

      3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 августа 2018, 21:22

      статусный европейский клуб,совсем уже башню снесло,у нас нет статусных европейских клубов.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 августа 2018, 21:17

      Самое главное речь )

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 августа 2018, 20:55

      Статусы европейский клуб!!!!! Даже смеяться как то стыдно над этим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:48

      статусный европейский клуб??? это уж слишком (не в обиду Локо и их болельщикам)

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > arzamas 9 августа 2018, 20:14

      а ну если так рассуждай тогда все понятно)))

      3
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > OfaZavr 10 августа 2018, 00:13

      да это троллинг от Геркуса самого же себя. мне Смолов не очень нравится, посмотрим что получится.

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 9 августа 2018, 19:34

      Это кто тут статусный клуб? И где тут нападающий?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 19:22

      всё у них есть и чемпионы мира и вице и обладатели лиги Европы …… а федя кто в этой компании просто ЗМС за лихачество и всё ? браво гекус

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 19:20

      Геркуса теперь не остановить. Говорливый ты наш, в групповом этапе ЛЧ посмотрим на одного из лучших нападающих нашего футбола в составе статусного клуба...

      3
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      Рейтинг: +1320

      ruded 9 августа 2018, 19:08

      Кокоша получше Феди будет..

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