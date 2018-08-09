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  • Геркус: «Мы все знали о давнем желании Смолова попробовать свои силы в статусном европейском клубе»

Геркус: «Мы все знали о давнем желании Смолова попробовать свои силы в статусном европейском клубе»

9 августа 2018, 17:02
34

Президент «Локомотива» Илья Геркус после приобретения у «Краснодара» нападающего Федора Смолова заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

«Теперь уже можно сказать, что мы своих главных трансферных целей добились. Лучший российский бомбардир последних лет Федор Смолов теперь с нами!

Мы все знали о давнем желании Федора попробовать свои силы в статусном европейском клубе. Но за последние два года, завоевав Кубок России, звание чемпиона страны, а вместе с этим пробившись в Лигу чемпионов, «Локомотив» на сегодняшний день вернул себе необходимый статус.

Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы (прим. – Эдер), чемпион мира (прим. – Бенедикт Хеведес), вице-чемпион мира (прим. – Ведран Чорлука), обладатели Лиги Европы (прим. – Гжегож Крыховяк). И Федор Смолов с нами. Наши векторы развития и наши желания с Фeдором сошлись. Уверен, в такой компании амбициозный форвард сможет выйти на новый уровень. Как и наш клуб.

Мы закончили трансферную кампанию, но не закончили движение вперeд. И никогда не закончим. Наши цели – максимальные. Поэтому и «дядя Фeдор к нам приехал», – написал Геркус в инстаграме.

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Публикация от text (@ilgerkus)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Геркус Илья
Комментарии (34)
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Майор Дзагоев
1533823774
Где-то тихо орнули победители Кубка и Суперкубка УЕФА ЦСКА и Зенит, а так же одна из самых популярных и сильных команд России Спартак
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Obojaemiy
1533824663
В каком месте вы статусный клуб?
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kykyi
1533825452
Ну и когда он попробует свои силы в статусном европейском клубе? Пора бы уже перейти в какой нибудь, а то 28 лет уже. не успеет ведь.
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Евгений Агеев
1533826385
Человек просто живет в каком то своем мире) В розовых очках, а вокруг единорожки скачут, везде конфети и шарики воздушные...
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Спартач_навсегда
1533827276
герпис шутник))) статусный клуб)))ага который в прошлые лет 10-15 был в таком статусе ,что....и так все понятно))))
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Валерий2705
1533827601
Статусный европейский клуб... мы в первой корзине... да фартит, что теперь так, а не через отбор, а то отправились бы всем «статусным» клубом в ЛЕ, и не ваша в этом заслуга, а тех кто из года в год приносил очки в копилку РПЛ, тот же «не статусный» Краснодар например... И все из уст гражданина Геркуса звучит просто шоколадно, и игроков они подписали добротных, не спорю, но не стоит забывать, что и Ховедес, и Крыховяк почти весь сезон сидели на банке и не всегда после этого игроки возвращаются на прежний уровень... ну а Эдер, вытащил на ЧЕ свой счастливый билет, звезды сошлись...
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Полная Канистра
1533831725
всё у них есть и чемпионы мира и вице и обладатели лиги Европы …… а федя кто в этой компании просто ЗМС за лихачество и всё ? браво гекус
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OfaZavr
1533833321
статусный европейский клуб??? это уж слишком (не в обиду Локо и их болельщикам)
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erma
1533840373
Да, мы знали и жаль что он не попал в такой статусный клуб.
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zigbert
1533840750
Можно сказать :"Сбылась вековая мечта Геркуса".
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