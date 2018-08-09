Геркус: «Мы все знали о давнем желании Смолова попробовать свои силы в статусном европейском клубе»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после приобретения у «Краснодара» нападающего Федора Смолова заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

«Теперь уже можно сказать, что мы своих главных трансферных целей добились. Лучший российский бомбардир последних лет Федор Смолов теперь с нами!

Мы все знали о давнем желании Федора попробовать свои силы в статусном европейском клубе. Но за последние два года, завоевав Кубок России, звание чемпиона страны, а вместе с этим пробившись в Лигу чемпионов, «Локомотив» на сегодняшний день вернул себе необходимый статус.

Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы (прим. – Эдер), чемпион мира (прим. – Бенедикт Хеведес), вице-чемпион мира (прим. – Ведран Чорлука), обладатели Лиги Европы (прим. – Гжегож Крыховяк). И Федор Смолов с нами. Наши векторы развития и наши желания с Фeдором сошлись. Уверен, в такой компании амбициозный форвард сможет выйти на новый уровень. Как и наш клуб.

Мы закончили трансферную кампанию, но не закончили движение вперeд. И никогда не закончим. Наши цели – максимальные. Поэтому и «дядя Фeдор к нам приехал», – написал Геркус в инстаграме.