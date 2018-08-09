Директор «Челси»: «Долгосрочный контракт с Кепой – признак веры в него»

Директор «Челси» Марина Грановская оценила подписание контракта с бывшим голкипером «Атлетика» Кепой Аррисабалагой.
«Кепа – талантливый футболист, мы давно восхищались им и очень рады его приходу. Он уже продемонстрировал свой класс и стабильность, и он явно будет способствовать успеху клуба в будущем.
Его долгосрочный контракт – это признак того, что мы верим в него и с оптимизмом смотрим в будущее, ждем, что он проявит себя в ближайшие годы», – сказала Грановская.
Сумма сделки оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Он стал самым дорогим вратарем в истории.
В прошлом сезоне Аррисабалага провел в Примере 30 матчей, в которых пропустил 43 гола.
Источник: ФК «Челси»