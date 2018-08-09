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    Директор «Челси»: «Долгосрочный контракт с Кепой – признак веры в него»

    Директор «Челси» Марина Грановская оценила подписание контракта с бывшим голкипером «Атлетика» Кепой Аррисабалагой.

    «Кепа – талантливый футболист, мы давно восхищались им и очень рады его приходу. Он уже продемонстрировал свой класс и стабильность, и он явно будет способствовать успеху клуба в будущем.

    Его долгосрочный контракт – это признак того, что мы верим в него и с оптимизмом смотрим в будущее, ждем, что он проявит себя в ближайшие годы», – сказала Грановская.

    Сумма сделки оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Он стал самым дорогим вратарем в истории.

    В прошлом сезоне Аррисабалага провел в Примере 30 матчей, в которых пропустил 43 гола.

    Источник: ФК «Челси»

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    09.08.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 09:45

      Время покажет насколько вы прозорливы и профессиональны в своих заявлениях. Пока больше вопросов и недоумения по сумме трансфера и долгосрочности контракта.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 9 августа 2018, 11:12

      Какие вопросы, давно известно, что клуб Челси был куплен правительством России для отмывания денег, если это держать в уме, то все понятно как на ладони...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 9 августа 2018, 18:46

      Это смотря, что курить...

      1
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