Президент «Урала»: «Мне нравится, как команда играет при Парфенове. Очки и победы придут»

Президент «Урала» Григорий Иванов не видит паники в команде из-за неудачного старта в чемпионате России в нынешнем сезоне. Клуб из Екатеринбурга в первых двух турах российской Премьер-лиги не набрал очков, уступив «Анжи» и «Краснодару».

«Паники из-за неудачного старта в клубе нет. Я считаю, что в обоих матчах наши игроки показали хороший футбол.

Но в игре с «Анжи» нам не хватало концентрации при завершении атак, из-за чего неплохие комбинации в средней линии не приводили к успехам на завершающей стадии. С «Краснодаром» не использовали несколько моментов для взятия ворот, а потом допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Есть досада, что пропускаем в концовках матчей, но думаю, тренерский штаб разберет эти моменты и исправит их.

В целом мне нравится, как команда играет при Парфенове. Уверен, очки и победы придут — футболистам и тренерам надо продолжать гнуть свою линию», – рассказал Иванов.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Динамо» состоится в пятницу, 10 августа, в 17:30 по московскому времени.