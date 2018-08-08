Семак: «Почему Дзюба не сыграет с «Динамо»? Будут играть те, кто готов лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» объяснил отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке команды.

«Будут играть те, кто готов лучше. У нас нет деления на основных и запасных. Почему нет Дзюбы? У нас есть группа игроков, которая пропустила большую часть межсезонки. Дзюбе нужно набрать нужную форму. Ему нужна не только игровая форма, но и тренировочная», – сказал Семак.

Матч пройдет завтра в Белоруссии и начнется в 20:00 по московскому времени.