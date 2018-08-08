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    Семак: «Почему Дзюба не сыграет с «Динамо»? Будут играть те, кто готов лучше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» объяснил отсутствие нападающего Артема Дзюбы в заявке команды.

    «Будут играть те, кто готов лучше. У нас нет деления на основных и запасных. Почему нет Дзюбы? У нас есть группа игроков, которая пропустила большую часть межсезонки. Дзюбе нужно набрать нужную форму. Ему нужна не только игровая форма, но и тренировочная», – сказал Семак.

    Матч пройдет завтра в Белоруссии и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 9 августа 2018, 21:56

      ох е*ать, это в каком же состоянии Дзюба

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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 августа 2018, 11:11

      Дзюба хорошо играет только в аренде. Там у него возникают амбиции доказывать, что с ним обошлись несправедливо, а он такой крутой!

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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 августа 2018, 00:29

      семак сбивает понты дзюбе, наверное, он прав...

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      Рейтинг: +261

      salexeich 9 августа 2018, 00:13

      Раз тренер сказал - значит, так надо.

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