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    «Милан» близок к аренде Бакайоко. Опция выкупа у «Челси» – до 35 миллионов

    «Милан» продвинулся в переговорах с «Челси» об аренде полузащитника Тьему Бакайоко.

    Ожидается, что итальянский клуб арендует 23-летнего француза с последующим правом выкупа. Сумма полноценного трансфера – 30-35 миллионов евро. О сроке аренды не сообщается.

    Бакайоко пополнил состав синих в июле 2017 года, перейдя из «Монако» за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 43 играх всех турниров, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

    Напомним, сегодня «Атлетик» объявил об уходе вратаря Кепы Аррисабалаги в «Челси» за 80 миллионов евро. Игрок стал самым дорогим испанцем в истории и самым дорогим голкипером.

    Также сообщалось о договоренности лондонцев с «Реалом» по переходу Тибо Куртуа за 40 миллионов.

    Источник: Skysports

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    08.08.2018 17:06
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