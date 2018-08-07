Семак: «Зениту» необходимо усиление. Я донес руководству свои мысли по этому поводу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз подчеркнул, что состав команду нуждается в усилении. По словам специалиста, новые игроки необходимы петербуржцам, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной.

В РПЛ-2018/19 «Зенит» стартовал с двух побед.

«И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут.

Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление.

Свои мысли по этому поводу я донес руководству», – сказал Семак.