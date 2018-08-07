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    Семак: «Зениту» необходимо усиление. Я донес руководству свои мысли по этому поводу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз подчеркнул, что состав команду нуждается в усилении. По словам специалиста, новые игроки необходимы петербуржцам, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной.

    В РПЛ-2018/19 «Зенит» стартовал с двух побед.

    «И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут.

    Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление.

    Свои мысли по этому поводу я донес руководству», – сказал Семак.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 17:13
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1126

      richi 7 августа 2018, 22:16

      Для того. что бы что то ненужное купить, надо сначала что то ненужное продать.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 августа 2018, 21:47

      "Считаю своим долгом сообщить...", знаем-знаем откуда это

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 августа 2018, 21:17

      Какая то хня творится с тренерами зенита...мля,да у вас 3 состава, молчали бы лучше

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 августа 2018, 21:07

      Заметил такую тенденцию у крупных российских клубов. Если приглашают тренера дорогого и именитого - начинается обширная трансферная компания. Если же приглашают кого-то отечественного и начинающего - обычно предлагают ограничиваться уже тем, что есть. Я думаю и Семак в данной ситуации исключением не будет. Наверное это психология из разряда - и так тебе офигенный шанс даем, доказывай что могЁшь с тем что есть. А условный Семак в залу*у кидаться не будет, как кидается условный Манчини

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 21:06

      Усилить конечно можно. Но для этого нужно закупить игроков высокого класса. Денег Зенит найдет, но такие игроки как Мбаппе, Гризманн,Манджукич к нам не пойдут ни за какие деньги. Было бы неплохо вернуть в Зенит Витселя или Халка, но у них нет особого желания возвращаться. Конечно Семаку видней ,кого ему надо приобрести ,но все это будет сопряжено с трудностями перенасыщенности состава.

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 7 августа 2018, 19:30

      "Прежде чем купить что-либо ненужное, надо сначала продать что-либо ненужное". А у Зенита этого "ненужного" - полные закрома. Только кто их купит??? В лучшем случае в аренду. Это во-первых. А во вторых, усиление требуется под конкретную цель - например под Лигу Чемпионов. Тогда можно и раскошелиться. А у Зенита какая ЛЧ? Только ЛЕ, которая, судя по всему, хозяевам не интересна. Вывод: Семаку надо работать с теми, кто есть, ставить командную игру, выходить в зону ЛЧ, т.е. ПОКАЗАТЬ хозяевам, что он что-то стоит как тренер. Вот тогда, под ЛЧ ему купят все, что его душа пожелает. Только все это иллюзии. Опять будет провал ( в смысле мимо).

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 августа 2018, 19:07

      Раз у него Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо то усилений не будет, потому что Аргов не купят по цене за которую их Зенит приобрел. Смольникова Нету Оздоева Заболота никто не купит, усиление не продавая игроков делать никто не будет. У Нобоа контракт до 2020 Оздоева до 22 Смольникова до 20, от них пока не избавятся точно, у Жиркова Кержакова Лодыгина Ивановича Нету Анюкова Кокорина контракт истекает в этом году, Жиркова продлили в этом году-глупое решение, Нету надо было пытаться отдать в аренду или продать хоть за гроши-глупо оставлять его в составе будет портить климат. Пока Кокорин восстанавливался от травмы могли бы хоть контракт с ним продлить, а то у него кончается в конце сезона, а теперь есть риск что атмосфера в команде будет портиться. Итог рассказа руководство Зенита идиоты, раз покупает игроков зная что не все могут раскрыться и не оставляя никакой возможности избавиться от них, или взять на их место более классного, даже не смогли вовремя продлить контракт. А виноваты Манчини с Луческу...

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      Рейтинг: +1311

      Taps > кузнецов артем 7 августа 2018, 19:26

      В школе не учился, эксперд ?

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      Рейтинг: +1126

      richi > кузнецов артем 7 августа 2018, 22:21

      У всех, кого перечислил, кроме Заболотного, достаточно высокий уровень, даже не взирая на возраст. От бестолковой высокой зарплатной ведомости нужно избавляться. Остальных правильно использовать, ну и усиление на перспективу необходимо.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 августа 2018, 18:58

      давай серега расскручивай газпром

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 августа 2018, 18:54

      При всём уважении к Семаку, с таким количеством игроков, довольно таки неплохих в РФПЛ ещё и усиление просить? Бердыев с тем что есть с Ростов и Рубином призовые места брал в Лиге Чемпионов шороху наводил...Мда...Сёмин вообще без нападающих чемпионом стал -а ему ещё игроков подавай))если ещё игроков докупить - то Зенит тогда и водитель их автобуса тренировать сможет))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 18:50

      в Уфе бы небось не просил усиление а работал с теми кто есть и таким бы игрокам которые сейчас есть в Зените был бы рад. постоянное усиление не качеством а количеством происходит а проку в итоге...

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