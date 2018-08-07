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  • Семак: «Зениту» необходимо усиление. Я донес руководству свои мысли по этому поводу»

Семак: «Зениту» необходимо усиление. Я донес руководству свои мысли по этому поводу»

7 августа 2018, 17:13
61

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз подчеркнул, что состав команду нуждается в усилении. По словам специалиста, новые игроки необходимы петербуржцам, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной.

В РПЛ-2018/19 «Зенит» стартовал с двух побед.

«И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут.

Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление.

Свои мысли по этому поводу я донес руководству», – сказал Семак.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (61)
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KOLBIS
1533651642
Не пойму в Зените на тренерской работе-это заразно,каждый тренер вновь пришедший об этом твердит,мне кажется у них и так нормальных игроков полно...Может я не прав,объясните,только без оскорблений,я не обижал никого...
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Catastrofa
1533652337
Цыгану усиление , Манчини усиление , Семаку усиление ! Бездонная бочка какая то !
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amazonaws
1533652450
Семаку не дают ПОКОЯ лавры отставленного Манчини. Всё ему было мало и Семак туда же. Понабирали игроков, а потом РАССОВЫВАЛИ по командам, абы куда их пристроить и продать. Потратили БЕШЕНЫЕ деньги, а в итоге Зенит занял пятое место и играет в Лиге Европы с отбора. Вот вам пример, когда не из своего кармана и за чужой счёт, тренеры закупают ОПТОМ игроков. Вполне достаточно тех, что уже есть в команде. Пусть Семак не чудит, а работает с теми, что есть и показывает результат. Его для этого и назначили. А не будет результата, так пойдёт вслед за Манчини. Однозначно.
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Пестрый
1533653167
Симак уже стелет солому на случай если опять пятое место) типа я же доносил руководству что нужно усиление а его нет)) Симак в себе не уверен а это уже радует)
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insider_retro
1533653169
К сожалению, мысли и идеи снова направлены, в основном, на решение проблем за счёт приглашения "усиления"... А, ведь, были некоторые надежды на какой-то "свой" и обособленный путь строительства и подготовки команды...
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Полная Канистра
1533653740
тренд вечный у клуба это УСИЛЕНИЕ из года в год потом кабала куда всё это девать?
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Сильвербой
1533655793
Реальное усиление стоит сумасшедших, даже уже по нынешним меркам, миллионов евро, а все остальное так и будет круговоротом.....!!! Супер талант, будем откровенны, не перейдет в РПЛ!!!
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OfaZavr
1533657056
в Уфе бы небось не просил усиление а работал с теми кто есть и таким бы игрокам которые сейчас есть в Зените был бы рад. постоянное усиление не качеством а количеством происходит а проку в итоге...
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кузнецов артем
1533658043
Раз у него Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо то усилений не будет, потому что Аргов не купят по цене за которую их Зенит приобрел. Смольникова Нету Оздоева Заболота никто не купит, усиление не продавая игроков делать никто не будет. У Нобоа контракт до 2020 Оздоева до 22 Смольникова до 20, от них пока не избавятся точно, у Жиркова Кержакова Лодыгина Ивановича Нету Анюкова Кокорина контракт истекает в этом году, Жиркова продлили в этом году-глупое решение, Нету надо было пытаться отдать в аренду или продать хоть за гроши-глупо оставлять его в составе будет портить климат. Пока Кокорин восстанавливался от травмы могли бы хоть контракт с ним продлить, а то у него кончается в конце сезона, а теперь есть риск что атмосфера в команде будет портиться. Итог рассказа руководство Зенита идиоты, раз покупает игроков зная что не все могут раскрыться и не оставляя никакой возможности избавиться от них, или взять на их место более классного, даже не смогли вовремя продлить контракт. А виноваты Манчини с Луческу...
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zigbert
1533665219
Усилить конечно можно. Но для этого нужно закупить игроков высокого класса. Денег Зенит найдет, но такие игроки как Мбаппе, Гризманн,Манджукич к нам не пойдут ни за какие деньги. Было бы неплохо вернуть в Зенит Витселя или Халка, но у них нет особого желания возвращаться. Конечно Семаку видней ,кого ему надо приобрести ,но все это будет сопряжено с трудностями перенасыщенности состава.
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