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    Албин – о стадионе «Санкт-Петербург»: «Мы имеем абсолютно рентабельный проект»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Албин заявил, что доходы нового стадиона на Крестовском острове превышают его расходы.

    По словам руководителя, арена «Санкт-Петербург» – абсолютно рентабельный проект.

    «Правительство Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение о передаче стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в управление футбольному клубу. Он получил право использовать эту арену для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет.

    В ходе эксплуатации клуб обязуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы. На него возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. До 2023 года «Зенит» планирует вложить в стадион не менее 500 миллионов рублей.

    Переезд на новый стадион уже обеспечил нашему футбольному клубу рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тысяч человек. «Зенит» стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны.

    Доход от стадиона, о котором официально заявил менеджмент «Зенита», составил около 1 миллиарда рублей. То есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!» – написал Албин в твиттере.

    Источник: Twitter

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    07.08.2018 15:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2251

      kvm 7 августа 2018, 21:49

      В октябре 2014 года Слюняев сменил фамилию на Албин.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 августа 2018, 21:28

      Но бакланы.. всему мешают бакланы...))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 18:54

      В истории России, но не СССР. Баклану Слюняеву с его познаниями вообще о себе лучше не напоминать.

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 августа 2018, 17:38

      Надеюсь Зенитом предусмотрена закупка у оборонки стационарных комплексов по уничтожению беспилотников "Таран" для борьбы со злейшими врагами арены бакланами?

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Патронташ 7 августа 2018, 17:49

      Всей бы стране такие беспилотники против таких "бакланов" ,которые строили Зенит -Арену.

      5
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 августа 2018, 17:30

      хорьки построили за бюджетные деньги а теперь уже собственность

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 августа 2018, 16:47

      Построили стадион, который стоит как 10, отдали в аренду за 1 рубль и наварились.

      Либо сам дибил, либо нас дибилами считает.

      6
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      Рейтинг: +70533

      insider_retro 7 августа 2018, 16:28

      Абсолютное манипулирование цифрами ради преподнесения бесноватого долгостроя с баснословными затратами, как образец рентабельного проекта... Город вбухал денег, а менеджмент клуба стрижёт доход, часть которого опять вбухивает...
      Жаль, что не каждый город может сделать такой подгон для своего клуба... Воронежский Факел, да и ряд других клубов, пожалуй, уже никакая концессия не спасёт...
      А так, всё шоколадно!...

      10
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 16:11

      К сожалению в наших реалиях это исключение из правил , на это могут рассчитывать разве что Зенит ,Спартак, Краснодар, Локомотив и ЦСКА потому что у остальных команд просто денег не хватает чтобы строить и обслуживать собственные стадионы

      5
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > hevbn 28 7 августа 2018, 16:24

      Если я не ошибаюсь то Зенит не строил стадион за свои деньги..

      11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Миша13 7 августа 2018, 18:42

      Ты не ошибаешься, строил город за бюджетные деньги.

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