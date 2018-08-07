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  • Албин – о стадионе «Санкт-Петербург»: «Мы имеем абсолютно рентабельный проект»

Албин – о стадионе «Санкт-Петербург»: «Мы имеем абсолютно рентабельный проект»

7 августа 2018, 15:54
11

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Албин заявил, что доходы нового стадиона на Крестовском острове превышают его расходы.

По словам руководителя, арена «Санкт-Петербург» – абсолютно рентабельный проект.

«Правительство Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение о передаче стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в управление футбольному клубу. Он получил право использовать эту арену для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет.

В ходе эксплуатации клуб обязуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы. На него возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. До 2023 года «Зенит» планирует вложить в стадион не менее 500 миллионов рублей.

Переезд на новый стадион уже обеспечил нашему футбольному клубу рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тысяч человек. «Зенит» стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны.

Доход от стадиона, о котором официально заявил менеджмент «Зенита», составил около 1 миллиарда рублей. То есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!» – написал Албин в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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hevbn 28
1533647485
К сожалению в наших реалиях это исключение из правил , на это могут рассчитывать разве что Зенит ,Спартак, Краснодар, Локомотив и ЦСКА потому что у остальных команд просто денег не хватает чтобы строить и обслуживать собственные стадионы
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insider_retro
1533648500
Абсолютное манипулирование цифрами ради преподнесения бесноватого долгостроя с баснословными затратами, как образец рентабельного проекта... Город вбухал денег, а менеджмент клуба стрижёт доход, часть которого опять вбухивает... Жаль, что не каждый город может сделать такой подгон для своего клуба... Воронежский Факел, да и ряд других клубов, пожалуй, уже никакая концессия не спасёт... А так, всё шоколадно!...
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mgordeev
1533649653
Построили стадион, который стоит как 10, отдали в аренду за 1 рубль и наварились. Либо сам дибил, либо нас дибилами считает.
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BANNIKOV1970
1533652200
хорьки построили за бюджетные деньги а теперь уже собственность
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Патронташ
1533652723
Надеюсь Зенитом предусмотрена закупка у оборонки стационарных комплексов по уничтожению беспилотников "Таран" для борьбы со злейшими врагами арены бакланами?
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Рубик Докоян
1533657284
В истории России, но не СССР. Баклану Слюняеву с его познаниями вообще о себе лучше не напоминать.
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mihail200606
1533666523
Но бакланы.. всему мешают бакланы...))
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kvm
1533667780
В октябре 2014 года Слюняев сменил фамилию на Албин.
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