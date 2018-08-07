Албин – о стадионе «Санкт-Петербург»: «Мы имеем абсолютно рентабельный проект»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Албин заявил, что доходы нового стадиона на Крестовском острове превышают его расходы.

По словам руководителя, арена «Санкт-Петербург» – абсолютно рентабельный проект.

«Правительство Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение о передаче стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в управление футбольному клубу. Он получил право использовать эту арену для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет.

В ходе эксплуатации клуб обязуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы. На него возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. До 2023 года «Зенит» планирует вложить в стадион не менее 500 миллионов рублей.

Переезд на новый стадион уже обеспечил нашему футбольному клубу рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тысяч человек. «Зенит» стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны.

Доход от стадиона, о котором официально заявил менеджмент «Зенита», составил около 1 миллиарда рублей. То есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!» – написал Албин в твиттере.