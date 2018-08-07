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    Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко заключил контракт со «Спартаком». Срок соглашения с футболистом рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в нынешнем году. Дальнейшая судьба финна будет зависеть как от качества игры за красно-белых, так и от наличия предложений по нему.

    Вероятнее всего, Еременко присоединится к «Спартаку» после его возвращения из Греции, куда команда сегодня вылетела на матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    Осенью 2016 года 31-летний хавбек был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. С сегодняшнего дня, 7 августа, Еременко имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 13:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 августа 2018, 09:54

      А че свинки уже в стадии группового ЛЧ попали!? Вряд ли пойдут! ЛЕ светить!

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 августа 2018, 08:54

      Предатель! В ЦСКА он бы больше пригодился, а в Спартаке будет на скамейке сидеть
      Вот потеха будет, если Спартак вылетит от ПАОКа, тогда контракт Еременко будет заключён всего на неделю.

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      Рейтинг: +387

      Vizual > BRO_football 8 августа 2018, 09:23

      Дурачье,вы бы подумали почему этот переход произошел?Кони не переходили в Спартак и обратно,значит Кони не хреного подставили Рому

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 августа 2018, 08:20

      кот в мешке со странным контрактом...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 августа 2018, 06:37

      То что Спартак будет играть весной сомнений нет. Но ПРЕДПОЛОЖИМ что Спартак вылетит после первого раунда зимнего перерыва. А это конец февраля и куда деваться Ерёменко? Ещё полгода просто сидеть? Глупый контракт!

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Отчаянный Пердун 8 августа 2018, 09:51

      Ну так футболист должен играть так, чтобы Спартаку захотелось продлить с ним контракт. Даже если он будет выходить в основе время от времени, и не нужен будет Спартаку на перспективу, но он будет соответствовать некому уровню способному заинтересовать другие клубы, Спартаку будет выгодно заключить с ним более длительный контракт для последующей перепродажи. Сейчас же все понимают, что это "кот в мешке", поэтому и проявляют осторожность.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 7 августа 2018, 22:18

      Извините, я плохо написал пост. Я всегда болел и буду болеть за Спартак и любой российский клуб в еврокубках. Очень надеюсь, что Спартак не вылетит и будет играть в группе ЛЧ. Просто не может быть так, чтобы срок контракта был увязан с проходом в групповой этап, потому что в этом случае контракт может истечь уже в августе. Верятность вылета Спартака как любого другого нашего клуба из еврокубков уже в августе не так мала, чтобы игнорировать ее в подобном контракте. Поэтому в истиность данной информации я не верю.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Вомбат 8 августа 2018, 06:28

      Спартак​ сильнее ПАОКа, единственное что может сыграть против Спартака это плохая подготовка к сезону(вспомним прошлый год) и Недооценка соперника. Вспомнить игры с АЕКом в первой игре при счёте 0:1 могли забивать 3-4 но стали пижонить и пропустили 1:1. Как закончился домашний матч помнят все! А про Ерёменко по новому регламенту (с этого сезона) Спартак уже обеспечил себе место в ЛЕ. Так что осенью Спартак играет в Европе. Будем надеяться что в ЛЧ.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 7 августа 2018, 22:13

      Какой зимний перерыв? Каррера ясно сказал - Спартак не сильне ПАОКА, значит Спартак вылетит с вероятностью более 50% из ЛЧ в плейофф ЛЕ. Ну а там Спартак ждет очередной АЕК или Санкт-Галлен. И что, на этом закончится контракт с Еременко? Бред собачий, не бывает таких контрактов.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:10

      то есть так и планирует свалить в зимний перерыв как ранее и было написано, не вижу никаких положительных сторон в этом переходе. единственно только если никакого прока от него не будет то можно быстро с ним расстаться.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 17:52

      Это мне напоминает трудоустройство с испытательным сроком на 3 месяца...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 августа 2018, 17:40

      Т.е до зимы по любому у нас!? Ну что же, посмотрим!

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 7 августа 2018, 16:42

      Рома, ждем тебя 15 августа в офисе))) шутка. Удачи мясоликим в ЛЧ, ну а Роману персонально...не знаю, что послужило причиной разрыва контракта с ЦСКА, но я надеюсь она веская.

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