Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко заключил контракт со «Спартаком». Срок соглашения с футболистом рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в нынешнем году. Дальнейшая судьба финна будет зависеть как от качества игры за красно-белых, так и от наличия предложений по нему.

Вероятнее всего, Еременко присоединится к «Спартаку» после его возвращения из Греции, куда команда сегодня вылетела на матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Осенью 2016 года 31-летний хавбек был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. С сегодняшнего дня, 7 августа, Еременко имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.