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  • Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году

Контракт Еременко со «Спартаком» рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в этом году

7 августа 2018, 13:26
28

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко заключил контракт со «Спартаком». Срок соглашения с футболистом рассчитан до последнего матча москвичей в еврокубках в нынешнем году. Дальнейшая судьба финна будет зависеть как от качества игры за красно-белых, так и от наличия предложений по нему.

Вероятнее всего, Еременко присоединится к «Спартаку» после его возвращения из Греции, куда команда сегодня вылетела на матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Осенью 2016 года 31-летний хавбек был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает в октябре. С сегодняшнего дня, 7 августа, Еременко имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (28)
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Бабушка Зильзиля
1533640311
Походу Рома правильные капли для носа руководству принес, если такой выгодный контракт с ним заключили))
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piligrim1986
1533640951
красавцы, так и надо!
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Yev
1533647685
Ладно, дадим парню шанс. Контракт правильный, чисто под Европу, а в России его может вообще не увидим на поле только сради запасных. А вдруг поможет команде, тем более я думаю взяли его очень дёшево.
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zigbert
1533648290
Контракт короткий ,но если проявит себя ,можно будет подписать на более длительный срок.
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red_blue_fury
1533649360
Рома, ждем тебя 15 августа в офисе))) шутка. Удачи мясоликим в ЛЧ, ну а Роману персонально...не знаю, что послужило причиной разрыва контракта с ЦСКА, но я надеюсь она веская.
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VVM1964
1533651116
Странный контракт - уже завтра старт у Спартака в евро кубках , на сыгранность времени нет , да и острой необходимости в нем тоже .
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Сильвербой
1533652837
Т.е до зимы по любому у нас!? Ну что же, посмотрим!
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Рубик Докоян
1533653572
Это мне напоминает трудоустройство с испытательным сроком на 3 месяца...
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OfaZavr
1533658237
то есть так и планирует свалить в зимний перерыв как ранее и было написано, не вижу никаких положительных сторон в этом переходе. единственно только если никакого прока от него не будет то можно быстро с ним расстаться.
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SPACE TRUCKIN
1533705618
кот в мешке со странным контрактом...
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