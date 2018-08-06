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Mundo Deportivo: «Челси» заплатит 100 миллионов за Облака

6 августа 2018, 21:55
17

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Челси». По информации Mundo Deportivo, лондонский клуб в ближайшие 24 часа активирует опцию выкупа игрока за 100 миллионов евро.

«Челси» ищет замену голкиперу Тибо Куртуа, который намерен покинуть команду. Ранее лондонцы интересовались голкипером Алисоном и Пепе Рейной. Первый перешел в «Ливерпуль», второй в статусе свободного агента заключил контракт с «Миланом» и не захотел нарушать соглашение.

Также «Челси» интересовался вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом, но ливерпульский клуб запросил 65 миллионов евро за игрока. В Лондоне решили потратить больше и подписать Облака.

Если трансфер словенского вратаря за 100 миллионов состоится, то он станет самым дорогим голкипером в мире. Сейчас этот рекорд принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» подписал за 75 миллионов евро.

Куртуа не пришел на тренировку «Челси». Игрок хочет уйти из клуба

Источник: Mundodeportivo
Англия. Премьер-лига Челси Атлетико Облак Ян
Комментарии (17)
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Рубик Докоян
1533583879
Дошла очередь и за воротника стольник заплатить...
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Maxi_7
1533584163
Чего они там активировать собрались?)))Облак сто раз уже говорил, что никуда не уйдет, Атлетико в этом сезоне будет на 3 головы выше Челси и будет бороться за все трофеи.
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XaXatyn
1533584875
Жесть вот это цены стали
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тигрик
1533589567
Идиотизм.
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КЭТиК
1533608441
Деньги выбрасывают на ветер, т.е. в облака
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gore88
1533613615
И 200 миллионов за Тучи
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Vladarg
1533614007
Ключевое слово во всех этих новостях трансферных-«может».оно единственное,которое не поддаётся сомнению.может перейти,а может и нет..
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тщмек 19
1533631205
Вот они, где российские бабки. Пишите про господдержку госклубов с госраспилами - если Абрамович изредка читает ваши высеры, он весело смеется.
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zigbert
1533641649
Куртуа скорей всего уйдет и вратарскую позицию надо закрывать.
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