Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Mundo Deportivo: «Челси» заплатит 100 миллионов за Облака

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Челси». По информации Mundo Deportivo, лондонский клуб в ближайшие 24 часа активирует опцию выкупа игрока за 100 миллионов евро.

    «Челси» ищет замену голкиперу Тибо Куртуа, который намерен покинуть команду. Ранее лондонцы интересовались голкипером Алисоном и Пепе Рейной. Первый перешел в «Ливерпуль», второй в статусе свободного агента заключил контракт с «Миланом» и не захотел нарушать соглашение.

    Также «Челси» интересовался вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом, но ливерпульский клуб запросил 65 миллионов евро за игрока. В Лондоне решили потратить больше и подписать Облака.

    Если трансфер словенского вратаря за 100 миллионов состоится, то он станет самым дорогим голкипером в мире. Сейчас этот рекорд принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» подписал за 75 миллионов евро.

    Куртуа не пришел на тренировку «Челси». Игрок хочет уйти из клуба

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2018 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 14:34

      Куртуа скорей всего уйдет и вратарскую позицию надо закрывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 августа 2018, 11:40

      Вот они, где российские бабки. Пишите про господдержку госклубов с госраспилами - если Абрамович изредка читает ваши высеры, он весело смеется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 августа 2018, 06:53

      Ключевое слово во всех этих новостях трансферных-«может».оно единственное,которое не поддаётся сомнению.может перейти,а может и нет..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      gore88 7 августа 2018, 06:46

      И 200 миллионов за Тучи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 августа 2018, 05:20

      Деньги выбрасывают на ветер, т.е. в облака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 7 августа 2018, 00:06

      Идиотизм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 августа 2018, 22:47

      Жесть вот это цены стали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 6 августа 2018, 22:36

      Чего они там активировать собрались?)))Облак сто раз уже говорил, что никуда не уйдет, Атлетико в этом сезоне будет на 3 головы выше Челси и будет бороться за все трофеи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 6 августа 2018, 22:42

      Интересное мнение, но непонятно на чём основано.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 > Shotlandets86 6 августа 2018, 23:33

      Клуб может выкупить игрока по сумме отступных только при наличии согласия самого игрока, а Облак еще во время попыток ПСЖ подписать его четко дал понять, что из Атлетико никуда не собирается.
      Атлетико же будет гораздо сильнее Челси, так как уже годами наигранный состав, топ тренер, плюс мощное летнее усиление (Лемар, Родри - новый Бускетс, как его окрестили в Испании, Желсон Мартинс, Сантьяго Ариас - лучший игрок минувшего сезона в Эредевизе).
      У синих же сейчас уйдет Куртуа, следом, уверен, неминуем уход и Азара, из приобретений только Жоржинью и тренер, который никогда ничего не выигрывал...сомнительная фигня.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar > Maxi_7 7 августа 2018, 00:40

      в целом согласен. но незабывай еще условия личного контракта... я думаю псж ему предлагала много, но там ла лига, все-таки шаг назад, а апл, все-таки интереснее чем ла лига, и бабок ему могут дать больше чем матрасники.. А то что матрасники будут выше челси условно - возможно. но ведь атлетико и челси можно смерять только по выступлениям в лч... атлетико вряд ли будет прямо бороться за ла лигу, как и челси в апл.. а в лч.. хз, последний раз атлетико даже из группы не вышел, да, оступились, но хз,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 7 августа 2018, 00:40

      Ну в том сезоне Атлетико был слабее в группе ЛЧ при том, что в Челси был внутренний раздрай.



      Облак мог говорить всё, что угодно. Сколько таких заявлений игроки уже делали?. Ну и чемп Франции - это понижение, а чемп Англии - повышение, так что вполне может быть.



      Все приобретения местечковые и не топ-игроков, ещё раскрыть и вписать всех надо.



      Куртуа, при всех его заслугах очень часто от настроения играет и капризным стал до жути, его продать - будет только лучше.



      Так что слишком сильное заявление априори.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar > Shotlandets86 7 августа 2018, 00:41

      капец, писали в одно время, а считай тоже самое) и про лч группу, и чемпы) хотя все логично)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 > Shotlandets86 7 августа 2018, 10:44

      Да, матрасники забуксовали вначале сезона, хотя были на голову выше той же Ромы( римляне отскочили на Олимпико, хотя должны были пропускать 3-4), которая в свою очередь была сильнее Челси в отдельно взятых матчах, так что не думаю, что по очным встречам и такому короткому промежутку времени можно говорить, что Челси был сильнее Атлетико...к примеру встреться они в конце сезона, когда мадридцы набрали оптимальный ход...Здесь скорее всего наиболее показательным будет подведение итогов - 2е место в примере, на какой-о момент даже была борьба с Барсой за чемпионство при том, что все понимали, что по составу и возможностям Барса и от же Реал были намного сильнее , потом победа в ЛЕ - эти вещи уже не случайны и говорят об общей стабильности и силе команды и тренера, учитывая, что под конец сезона Атлетико доигрывал чуть ли не с 13ю футболистами в обойме, это действительно достижение.

      Да, игроки имеют свойство забирать свои слова обратно, но, я не считаю, что АПЛ как лига сильнее Ла Лиги...не хочу разводить жарких споров, скажу лишь, что для меня самым главным критерием является выступление команд на евроарене, а там последние 5-6 лет дальше доходят испанские клубы и побеждают они же в основном, а то, что в Англии фавориты часто оступаются на середняках и аутсайдерах скорее говорит о слабости "Топ" команд, чем о силе средних, ярким примером был МС в прошлом сезоне, когда команда по сути не была объективно сильнейшей в Европе, но выиграла чемпионат уже в феврале.

      Да, это еще не суперзвезды, но суть не в этом, важно понимать, что Атлетико не хватало в атаке и полузащите определенных качеств - нужен был человек с видением поля, отличным пасом и перегрызающий все в центре, матрасники его получили - Родри, не хватало скорости и креатива на левом фланге - Лемар, нужна была подмена стареющему Хуанфрану - избавились от Врсалько, который не очень поддерживал атаку, а в защите был неидеален, приобрели Ариаса. Конечно, все они или кто-то из них могут не заиграть, но я просто делаю свой прогноз, я не говорю, что это истина в последней инстанции, а лишь указываю на то, что видит сам Облак - он видит усиление команды - пусть даже на бумаге, а в Челси намечается лишь утечка кадров.
      В общем в переход Облака я не верю, а на все остальные вопросы ответит только грядущий сезон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 > DeStar 7 августа 2018, 10:48

      Не в обиду, как болельщику Реала, но я полагаю, что ввиду нового тренера у Реала именно Атлетико в этом году составит главную конкуренцию Барсе в Ла Лиге...хотя и не исключаю какого-то чуда от Лопетеги, в принципе у Вальведре же получилось с первой попытки в прошлом году, но это скорее исключение из правил.
      Насчет всего остального я написал в ответе парню ниже, не хочу опять все переписывать;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 7 августа 2018, 12:44

      Твоя логика понятно. Но, чтобы всё так получилось, должно очень много факторов сложиться. В общем, предпосылки есть, но всё пока вилами по воде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 22:31

      Дошла очередь и за воротника стольник заплатить...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11