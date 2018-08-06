Mundo Deportivo: «Челси» заплатит 100 миллионов за Облака

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Челси». По информации Mundo Deportivo, лондонский клуб в ближайшие 24 часа активирует опцию выкупа игрока за 100 миллионов евро.

«Челси» ищет замену голкиперу Тибо Куртуа, который намерен покинуть команду. Ранее лондонцы интересовались голкипером Алисоном и Пепе Рейной. Первый перешел в «Ливерпуль», второй в статусе свободного агента заключил контракт с «Миланом» и не захотел нарушать соглашение.

Также «Челси» интересовался вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом, но ливерпульский клуб запросил 65 миллионов евро за игрока. В Лондоне решили потратить больше и подписать Облака.

Если трансфер словенского вратаря за 100 миллионов состоится, то он станет самым дорогим голкипером в мире. Сейчас этот рекорд принадлежит Алисону, которого «Ливерпуль» подписал за 75 миллионов евро.

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