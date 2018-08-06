Виллиан – о переходе в «МЮ»: «Хочу выигрывать трофеи с «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан опроверг слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

«Я счастлив быть здесь, играть за «Челси». Я хочу выигрывать трофеи. Себя я чувствую прекрасно, несмотря на всего лишь три дня тренировок. Пока я еще не набрал свою лучшую форму.

Мы должны смотреть вперед, потому что скоро стартует новый сезон. У нас в планах – выиграть несколько трофеев.

У нас новый тренер со своей философией, новым стилем игры, поэтому нужно упорно тренироваться каждый день», – заявил Виллиан.