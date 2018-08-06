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    Виллиан – о переходе в «МЮ»: «Хочу выигрывать трофеи с «Челси»

    Полузащитник «Челси» Виллиан опроверг слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

    «Я счастлив быть здесь, играть за «Челси». Я хочу выигрывать трофеи. Себя я чувствую прекрасно, несмотря на всего лишь три дня тренировок. Пока я еще не набрал свою лучшую форму.

    Мы должны смотреть вперед, потому что скоро стартует новый сезон. У нас в планах – выиграть несколько трофеев.

    У нас новый тренер со своей философией, новым стилем игры, поэтому нужно упорно тренироваться каждый день», – заявил Виллиан.

    Источник: Daily Mail

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    06.08.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 12:01

      Дежурный ответ, на стандартный вопрос.

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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 августа 2018, 11:18

      Рома хочет видеть Челси сильным

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