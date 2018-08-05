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    РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить

    Состоялся матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Южане одержали победу благодаря быстрому голу экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. Он замкнул подачу с фланга Дмитрия Скопинцева.

    Армейцы второй матч подряд не могут забить. В текущем чемпионате москвичи идут без побед.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов (Эрнандес, 46), Чалов.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Мирзов, 84), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Сигурдарсон.

    Предупреждения: Ахметов, 50; Бистрович, 66 – Юсупов, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 20:57
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 августа 2018, 10:23

      ЦСКА похоже что будет лихорадить весь сезон.Будут то победы,то неудачные провалы.Это не удивительно и нормально.Команде нужно сыграться в новом для неё составе.Да и молодёжь,по сути неплохая,не всегда отличается стабильностью.Это всё придёт со временем.Армейским фанам стоит набраться терпения и подойти философски к временным неудачам.Ростов же ничуть не удивил.В этом сезоне дончане еще принесут не один сюрприз для своих соперников.Валера работает и похоже что очень неплохо.Да и с новичками скауты Ростова здорово угадали .Команда очень неплохо смотрится.Посмотрим что будет дальше...Удачи Ростов!!!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:16

      ничего удивительного, у ЦСКА сейчас непростой период, омоложение и перестройка в команде никогда легко и безболезненно не проходит. ну а Ростов молодцы, воспользовались своим моментом и шансом, с победой!

      5
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      Рейтинг: +1236

      омск55 6 августа 2018, 03:27

      Походу ЦСКА в этом году ничего не светит

      1
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      Рейтинг: +62

      bol161r 5 августа 2018, 23:17

      Ростов с победой, давно не обыгрывал ЦСКА в Москве.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 22:49

      Конечно с таким составом ЦСКА будет трудно рассчитывать на что то серьезное.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM 5 августа 2018, 22:41

      Мастера заголовка от "Бомбардира".
      Ну и чё, хайп поймали с этого, гении журналистики? ;)

      -1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 5 августа 2018, 22:13

      Да в ЦСКА вообще не кому забивать...

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 5 августа 2018, 22:10

      Ха-ха валера молоток переиграл он знает как можно обыгрывать этих чванливых зазнаек забить и потом упереться плюс на него никто не давит плюс повезло а везёт сильным ростов хорошая команда и амбициозный тренер и им есть что доказывать

      -1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 5 августа 2018, 21:48

      Посмотрим, как дальше.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 21:45

      "РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить"

      Да в нынешнем чемпионате вообще мало кто забивает...

      3
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