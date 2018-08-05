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  • РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить

РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить

5 августа 2018, 20:57
68

Состоялся матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Южане одержали победу благодаря быстрому голу экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. Он замкнул подачу с фланга Дмитрия Скопинцева.

Армейцы второй матч подряд не могут забить. В текущем чемпионате москвичи идут без побед.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов (Эрнандес, 46), Чалов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Мирзов, 84), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Сигурдарсон.

Предупреждения: Ахметов, 50; Бистрович, 66 – Юсупов, 52.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (68)
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spartakuz
1533491983
Поздравляю Ростов и Валерия Георгиевича! Молодцы!
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a_who
1533491985
С победой Ростов ! жеребята не тянут !
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Serjoga
1533491998
Молодцы, МУЖИКИ! С победой!
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vladik12
1533491998
Молодцы, ростовчане. Взяли дежурные три очка.
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vladik12
1533492016
Так и быть: пожелаем ЦСКА победы в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.
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VVM1964
1533492067
Мо поздравления Ростову Карпина - пусть такая , но победа . Ну а что у ЦСКА будут проблемы с таким составом и "ежу понятно "
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DOCTOR PENALTY
1533492140
Валера вдул так вдул!!! С победой!!!
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Мары
1533492194
Видимо в этом году ЦСКА ждёт жёсткий траходром. А что вы хотели ? Команда считай с нуля строится.
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_Kesh_Suntar_
1533492447
Ростов с сослуженной победой! У ЦСКА 6 защитников,,,! все ровно пропустили гол!
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Pablo845
1533493325
Сегодня я в очередной раз понял-ну не надо делать ставки на н аши так называемые топ клубы! ЦСКА- это полный отстой и ничтожество!
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