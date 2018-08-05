"РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить"

ЦСКА похоже что будет лихорадить весь сезон.Будут то победы,то неудачные провалы.Это не удивительно и нормально.Команде нужно сыграться в новом для неё составе.Да и молодёжь,по сути неплохая,не всегда отличается стабильностью.Это всё придёт со временем.Армейским фанам стоит набраться терпения и подойти философски к временным неудачам.Ростов же ничуть не удивил.В этом сезоне дончане еще принесут не один сюрприз для своих соперников.Валера работает и похоже что очень неплохо.Да и с новичками скауты Ростова здорово угадали .Команда очень неплохо смотрится.Посмотрим что будет дальше...Удачи Ростов!!!
Состоялся матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Южане одержали победу благодаря быстрому голу экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. Он замкнул подачу с фланга Дмитрия Скопинцева.
Армейцы второй матч подряд не могут забить. В текущем чемпионате москвичи идут без побед.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов (Эрнандес, 46), Чалов.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Мирзов, 84), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Сигурдарсон.
Предупреждения: Ахметов, 50; Бистрович, 66 – Юсупов, 52.
Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу