"РПЛ. ЦСКА проиграл «Ростову» и с начала чемпионата не может забить"

Состоялся матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Южане одержали победу благодаря быстрому голу экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. Он замкнул подачу с фланга Дмитрия Скопинцева.

Армейцы второй матч подряд не могут забить. В текущем чемпионате москвичи идут без побед.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Паршивлюк, 7.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов (Эрнандес, 46), Чалов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Мирзов, 84), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Сигурдарсон.

Предупреждения: Ахметов, 50; Бистрович, 66 – Юсупов, 52.

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Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу