Каррера: «Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением об атакующей игре команды.

«Насчет созидания – я доволен тем, что сегодня сделала команда. Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – иначе. Да, мы немножко потерялись в последние 15 минут, допустили несколько ошибок, тем самым позволили сопернику атаковать.

Но до этого контролировали матч и создали несколько хороших моментов. Немного трудно пришлось лишь в концовке», – сказал Каррера.

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