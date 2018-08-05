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Каррера: «Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – нет»

5 августа 2018, 10:24
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением об атакующей игре команды.

«Насчет созидания – я доволен тем, что сегодня сделала команда. Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – иначе. Да, мы немножко потерялись в последние 15 минут, допустили несколько ошибок, тем самым позволили сопернику атаковать.

Но до этого контролировали матч и создали несколько хороших моментов. Немного трудно пришлось лишь в концовке», – сказал Каррера.

Чемпион не забивает почти 400 минут. Это проблема

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Project Бабангида
1533454865
проблема была одна, её звали - гильерме
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Mazai-NN
1533456960
Тренеру виднее..
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Супервайзер
1533457888
Массимо абсолютно прав. Показатель этого - то, что все ( а не только Бубнов, мнение которого опубликовано на сайте) сходятся во мнении, что Спартак больше других российских команд готов к ЛЧ.
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Сильвербой
1533457997
У нас есть проблема, почему Адриано не вышел в основе вместо деревянного Зе??
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zigbert
1533460234
У любой команды есть свои проблемы, которые надо исправлять.
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OfaZavr
1533460602
проблема реализации безусловно есть, да и вообще всегда есть что улучшать.
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shinnik
1533461337
Считают Федун,Миллер и Гиннер.. "..Компаньоны, тихо переругиваясь, кружили вокруг стульев. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд делали прогнозы в будущее. Малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов. — В контракте, — говорил он, — надо было указать число блюд и количество калорий. По правилу, мы должны приравниваться к металлистам — не меньше 4000 калорий в обед. Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов." ваще(С)итата..
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Полная Канистра
1533463849
не слушай Каррера ни кого и не отвечай им а то вывернут всё наизнанку такое понапишут Но комент и всё! пусть у орлова спрашивают он всё знает
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Супервайзер
1533465250
Спартак нанёс 16 ударов по воротам Локо. Такое проводницы не позволяли даже обыгравшему их в ЛЧ Атлетико ( на 25% меньше). Гиллерме в свою очередь в прошлом сезоне также установил рекорд РПЛ- из 23 проведенных с его участием матчей 13 были сухими. Имя удачного отскока Локо- Гиллерме.
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Мары
1533470247
Каррера прав и сухая статистика это подтверждает. А против статистики не попрёшь.
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