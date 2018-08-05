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    Каррера: «Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением об атакующей игре команды.

    «Насчет созидания – я доволен тем, что сегодня сделала команда. Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – иначе. Да, мы немножко потерялись в последние 15 минут, допустили несколько ошибок, тем самым позволили сопернику атаковать.

    Но до этого контролировали матч и создали несколько хороших моментов. Немного трудно пришлось лишь в концовке», – сказал Каррера.

    Чемпион не забивает почти 400 минут. Это проблема

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 10:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2018, 15:47

      Где-то подобное я уже слышал. Ба, да так Черчесов говорил перед ЧМ-2018! Надо посмотреть, что получится. Потом уж ругать за проблемы, если они и всплывут.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 августа 2018, 15:28

      А вот что за календарь???В первых шести турах Локо Зеня и Краснодар а потом что смотреть????????????????????????????????

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 августа 2018, 15:22

      Да нормально команда готова к сезону....и выглядят посильней и Зенита и ЦСКА и Локо.....Краснодар в расчёт не беру это вечный какой то старшеклассник вроде вот вот а не как не окончит школу.....так что очки должны прийти

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 14:57

      Каррера прав и сухая статистика это подтверждает.
      А против статистики не попрёшь.

      6
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 августа 2018, 13:34

      Спартак нанёс 16 ударов по воротам Локо. Такое проводницы не позволяли даже обыгравшему их в ЛЧ Атлетико ( на 25% меньше).
      Гиллерме в свою очередь в прошлом сезоне также установил рекорд РПЛ- из 23 проведенных с его участием матчей 13 были сухими.
      Имя удачного отскока Локо- Гиллерме.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 13:10

      не слушай Каррера ни кого и не отвечай им а то вывернут всё наизнанку такое понапишут Но комент и всё! пусть у орлова спрашивают он всё знает

      12
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2018, 12:28

      Считают Федун,Миллер и Гиннер..

      "..Компаньоны, тихо переругиваясь, кружили вокруг стульев.

      Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд делали прогнозы в будущее. Малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов.

      — В контракте, — говорил он, — надо было указать число блюд и количество калорий. По правилу, мы должны приравниваться к металлистам — не меньше 4000 калорий в обед.

      Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов."
      ваще(С)итата..

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 12:16

      проблема реализации безусловно есть, да и вообще всегда есть что улучшать.

      15
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 12:10

      У любой команды есть свои проблемы, которые надо исправлять.

      13
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 августа 2018, 12:10

      в конце позволили пробить опасно. пока еще не хватает концентрации

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