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    Чемпион не забивает почти 400 минут. Это проблема


    3
    Голосов: 9
    04.08.2018 21:00
    А у экс-чемпиона плохо с реализацией.

    «Спартак» и «Локомотив» голов не забили. Прошлый раз в августе получилось куда веселее – с семью мячами на двоих, сейчас же «Спартак» вел игру и упустил несколько отличных моментов, «Локо» ждал своего шанса в контратаке и пытался быть опасным. Гости ожидаемо были свежее с учетом ранней подготовки к Лиге чемпионов, но не реализовали ничего.

    Тем не менее, статистика ударов после первого тайма была красноречива – 11:1 в пользу «Спартака». По итогам матча соотношение выросло до 16:5. А забить не удалось вообще.

    Красноречивы и другие цифры. На данный момент «Локомотив» не забивает уже 393 минуты в официальных матчах. Последний гол был самым эмоциональным для фанатов «Локо» за много лет – это был золотой мяч Эдера в игре с «Зенитом». С тех пор красно-зеленые проиграли в Туле последний тур прошлого чемпионата, уступили 0:1 в Суперкубке и дважды сыграли по 0:0 в нынешнем сезоне РПЛ.

    Справедливости ради, гол Эдера «Уфе» был чистым и отменен ошибочно, но общей картины это не меняет – «Локомотив» в атаке плох. Клуб здорово усилился Крыховяком и Хеведесом, но это другие линии. Слухи о возможной покупке Эмболо или Бакки теперь не менее важны. Команде срочно нужен забивной нападающий. Надеяться только лишь на 33-летнего Фарфана и мало забивающего Эдера «Локомотиву» вряд ли стоит. Статус уже другой.

    «Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

    «Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко, Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2018, 14:25

      Летняя засуха на голы. Осенью прорвет всех.

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 6 августа 2018, 13:01

      У Спартака Зе как Заболотный у бакланов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 6 августа 2018, 10:04

      Прям какой то период застоя....

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 августа 2018, 17:43

      И те и другие не стабильны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 августа 2018, 15:43

      «Локомотив» не забивает? Ничего страшного, зато в обороне хорошо. Мы свое забьем», – сказал Семин.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 5 августа 2018, 14:43

      О:О

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 августа 2018, 12:49

      Понятно что в этом сезоне будет другой лидер...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > gosproektikabinet 5 августа 2018, 14:33

      А вдруг питерский?...

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 августа 2018, 11:49

      скоро прорвет

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 5 августа 2018, 08:50

      Судя по тому сколько хапанули спартаковцы желтых карточек локо играл очень даже не плохо

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Muhametshin 5 августа 2018, 10:14

      Вообще ни как не связано, просто судья большой "поклонник" Спартака и как минимум 2 из них левые! а с однрй там даже нарушения не было... А вот Лохам он не додал. Спартак сам упустил победу, но судья гАвно!

      2
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 5 августа 2018, 03:05

      +++

      0
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