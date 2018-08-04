Парфенов: «Урал» старался, выполнял установку, терпел. Но в итоге в последнем моменте потерял концентрацию»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в домашнем матче второго тура РПЛ.

«Очень легко даем забить. У нас были хорошие моменты, но в итоге дали сопернику очень легко и комфортно сравнять счет, а затем и забить второй мяч. Чтобы что-то комментировать, надо спокойно пересмотреть эти эпизоды.

Ребята старались, выполняли установку, терпели. Но в итоге в последнем моменте потеряли концентрацию. Такие подачи надо контролировать. Это было слишком комфортно для соперника.

Руки опускать не будем, но работать нужно над всем», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».