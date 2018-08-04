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    Парфенов: «Урал» старался, выполнял установку, терпел. Но в итоге в последнем моменте потерял концентрацию»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в домашнем матче второго тура РПЛ.

    «Очень легко даем забить. У нас были хорошие моменты, но в итоге дали сопернику очень легко и комфортно сравнять счет, а затем и забить второй мяч. Чтобы что-то комментировать, надо спокойно пересмотреть эти эпизоды.

    Ребята старались, выполняли установку, терпели. Но в итоге в последнем моменте потеряли концентрацию. Такие подачи надо контролировать. Это было слишком комфортно для соперника.

    Руки опускать не будем, но работать нужно над всем», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 16:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 20:51

      Гриша! Построй команду и ******* всех черенком от лопаты вместе с новым тренером. Может тогда поймут.

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Marsovich1881 4 августа 2018, 22:11

      Я не удивлюсь если он сегодня так и сделал ))) Вообще не понимаю на кой хер было Парфенова приглашать?

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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 4 августа 2018, 20:49

      Скоты!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 августа 2018, 17:35

      Фланговые игроки Урала жили своей жизнью, либо прострел в никуда, либо непонятное решение... Отсюда и слив, командной игры в атаке нет

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 17:21

      Это тебя пока терпят, но скоро терпение кончится.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > prezent2017 4 августа 2018, 18:54

      Правильно, надо так, проиграл- пшел вон, проиграл- вон. Тогда результат!!

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