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    Магнуссон: «Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода, как у Гончаренко»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает главного тренера команды Виктора Гончаренко специалистом с высоким уровнем мастерства. По словам исландца, он нигде не встречал такого подхода, как у белоруса.

    «Неважно, русский ты или иностранец, наш наставник знает подход к любому футболисту. Он хочет, чтобы каждый из нас показывал все, на что мы способны, а для этого нужно донести до игрока свою философию. Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода: тренер досконально объясняет, что нужно делать, персонально разбирает с тобой каждую игровую ситуацию, указывает, мол, надо делать так, так и так. Чувствую, что с Виктором Гончаренко мы будем двигаться только вперед. Я помнил его имя еще до переезда в Россию, а потом увидел его в Москве и узнал в лицо. Возникло такое чувство, как оно называется…

    Дежавю? Точно. Кажется, когда-то Гончаренко с БАТЭ играл в Исландии против одной из наших команд, победил ее, и я уже тогда его запомнил. Этот тренер обладает высоким мастерством, он еще молод для своей профессии, но уже сложившийся, состоявшийся специалист, раз успешно работает в таком клубе, как ЦСКА. Надеюсь, вместе с ним мы выиграем в России много титулов», – сказал Магнуссон.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.08.2018 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +261

      salexeich 4 августа 2018, 23:47

      Мой прогноз, если ЦСКА займет призовое место в конце этого сезона, то Гончаренко начнут приглашать в известные европейские клубы.

      1
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 4 августа 2018, 16:00

      С тренером действительно ЦСКА очень повезло, выжимает максимум из футболистов практически без трансферов, что показал прошлый сезон

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 4 августа 2018, 15:49

      Лесть всегда и всем приятна....
      Маг Нусону только в России и играть....
      В Исландии все настолько неприлично с ценами,что играя в ЦСКА ,можно протянуть!
      Один только пример: Средняя цена пивасика в магазине от 10 до 15 евросов...

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > alex1951 5 августа 2018, 08:15

      Если в карту всмотреться, то можно и понять откуда ноги растут у этих 10-15 еуробаксов;)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 августа 2018, 15:38

      Молодец, просёк! А проницательность - наша русская черта характера! И слова "смекалка" нет ни в одном другом языке мира. Даже в иврите! :-)))

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