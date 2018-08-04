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  • Магнуссон: «Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода, как у Гончаренко»

Магнуссон: «Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода, как у Гончаренко»

4 августа 2018, 15:12
5

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает главного тренера команды Виктора Гончаренко специалистом с высоким уровнем мастерства. По словам исландца, он нигде не встречал такого подхода, как у белоруса.

«Неважно, русский ты или иностранец, наш наставник знает подход к любому футболисту. Он хочет, чтобы каждый из нас показывал все, на что мы способны, а для этого нужно донести до игрока свою философию. Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода: тренер досконально объясняет, что нужно делать, персонально разбирает с тобой каждую игровую ситуацию, указывает, мол, надо делать так, так и так. Чувствую, что с Виктором Гончаренко мы будем двигаться только вперед. Я помнил его имя еще до переезда в Россию, а потом увидел его в Москве и узнал в лицо. Возникло такое чувство, как оно называется…

Дежавю? Точно. Кажется, когда-то Гончаренко с БАТЭ играл в Исландии против одной из наших команд, победил ее, и я уже тогда его запомнил. Этот тренер обладает высоким мастерством, он еще молод для своей профессии, но уже сложившийся, состоявшийся специалист, раз успешно работает в таком клубе, как ЦСКА. Надеюсь, вместе с ним мы выиграем в России много титулов», – сказал Магнуссон.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (5)
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cska-62
1533386286
Молодец, просёк! А проницательность - наша русская черта характера! И слова "смекалка" нет ни в одном другом языке мира. Даже в иврите! :-)))
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alex1951
1533386948
Лесть всегда и всем приятна.... Маг Нусону только в России и играть.... В Исландии все настолько неприлично с ценами,что играя в ЦСКА ,можно протянуть! Один только пример: Средняя цена пивасика в магазине от 10 до 15 евросов...
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Shaitan.
1533387638
С тренером действительно ЦСКА очень повезло, выжимает максимум из футболистов практически без трансферов, что показал прошлый сезон
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salexeich
1533415646
Мой прогноз, если ЦСКА займет призовое место в конце этого сезона, то Гончаренко начнут приглашать в известные европейские клубы.
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