Магнуссон: «Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода, как у Гончаренко»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает главного тренера команды Виктора Гончаренко специалистом с высоким уровнем мастерства. По словам исландца, он нигде не встречал такого подхода, как у белоруса.

«Неважно, русский ты или иностранец, наш наставник знает подход к любому футболисту. Он хочет, чтобы каждый из нас показывал все, на что мы способны, а для этого нужно донести до игрока свою философию. Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода: тренер досконально объясняет, что нужно делать, персонально разбирает с тобой каждую игровую ситуацию, указывает, мол, надо делать так, так и так. Чувствую, что с Виктором Гончаренко мы будем двигаться только вперед. Я помнил его имя еще до переезда в Россию, а потом увидел его в Москве и узнал в лицо. Возникло такое чувство, как оно называется…

Дежавю? Точно. Кажется, когда-то Гончаренко с БАТЭ играл в Исландии против одной из наших команд, победил ее, и я уже тогда его запомнил. Этот тренер обладает высоким мастерством, он еще молод для своей профессии, но уже сложившийся, состоявшийся специалист, раз успешно работает в таком клубе, как ЦСКА. Надеюсь, вместе с ним мы выиграем в России много титулов», – сказал Магнуссон.