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  • Алексей Миранчук перед матчем со «Спартаком»: «Пора разрывать соперников»

Алексей Миранчук перед матчем со «Спартаком»: «Пора разрывать соперников»

4 августа 2018, 13:48
27

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук решительно настроен накануне матча второго тура РПЛ со «Спартаком».

«Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби – всегда особенный матч!

Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждем в Черкизове горячий футбол и горячую атмосферу!» – сказал Миранчук.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 4 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Миранчук Алексей
Комментарии (27)
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kvm
1533379719
Свои булки смотри не порви...
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Kollljan
1533379878
Чья бы корова мычала...
Ответить
Боцман59rus
1533379927
Эх Ксюша,ксюша,ксюша, Юбочка из плюша...
Ответить
Etiainen
1533380344
да, ******* мясу!!! :-)
Ответить
bzfar
1533380857
Ну, Лешка, ну, фантазер! :-)
Ответить
aldar xose
1533380956
Скорее всего порвут вас)) Готовь булки))
Ответить
polt
1533381086
Сопли утри. Играешь, как в штаны наложивший... никакой агрессии.
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Lester84
1533381504
Главное чтоб Миранчук жопу себе не разорвал от усердия. Ибо с такой игрой как у Локо на старте сезона - врядли они кого-то разорвут
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polt
1533381798
Смотрите все МАТЧ ТВ- там сегодня и Эвертон с Валенсией в товарняке и ЧЕ по водным видам спорта. Класс! Вместо Зенита и Локо со Спартаком. Мрази вонючие. ****** конченные.
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subbotaspartak
1533387490
Взрослые люди, а какие безапелляционные заявления. Помутнение? Прояснение? Отупение? Нехрен свистеть,выходи на поле и покажи, Не будете в хренах как ежи.
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