Алексей Миранчук перед матчем со «Спартаком»: «Пора разрывать соперников»

Юноша! Ты для начала выигрывать хотя-бы начни! РВАЧ херов!
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук решительно настроен накануне матча второго тура РПЛ со «Спартаком».
«Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби – всегда особенный матч!
Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждем в Черкизове горячий футбол и горячую атмосферу!» – сказал Миранчук.
Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 4 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.