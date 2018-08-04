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    Алексей Миранчук перед матчем со «Спартаком»: «Пора разрывать соперников»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук решительно настроен накануне матча второго тура РПЛ со «Спартаком».

    «Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби – всегда особенный матч!

    Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждем в Черкизове горячий футбол и горячую атмосферу!» – сказал Миранчук.

    Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 4 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.08.2018 13:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 5 августа 2018, 11:22

      Юноша! Ты для начала выигрывать хотя-бы начни! РВАЧ херов!

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:14

      С такими громкими заявлениями ,далеко не уедешь.

      4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 августа 2018, 17:46

      разрывать ЛООООООЛ

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:46

      очень уж громко сказано, Локо и в прошлом то сезоне никого не разрывал хоть и чемпионами стали а в этом тем более сомнительно подобное, до того пока этого не сделали вообще не стоит кидаться такими заявлениями.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 августа 2018, 17:45

      Разрывалка не порвётся. Хороший он парень, но рогяч, болтает не подумав. Я бы посоветовал иметь уважение к сопернику.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 августа 2018, 17:33

      Идёт ёжик по полю и кричит - "Я сильный, я сильный."
      Подул ветер и сдул ёжика.
      Ёжик встал, отряхнулся: "Я сильный, но лёгкий."

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 августа 2018, 17:26

      Не кажи ГОП, пока не перепрыгнешь! Ты бы так, Леша, на ЧМ-2018 всех рвал. Только я тебя там что-то не приметил - пошустрей да получше ребят ставили.

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      Рейтинг: +178

      Sense1 4 августа 2018, 17:04

      Разорви себе пукан

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      Рейтинг: +3120

      erma 4 августа 2018, 17:03

      "Весь двор заполнен рыком Тузика, который страстно грелку рвет".

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 16:22

      худенький да маленький ещё чтобы кого то разрывать кашку кушать надо

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