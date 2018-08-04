Алексей Миранчук перед матчем со «Спартаком»: «Пора разрывать соперников»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук решительно настроен накануне матча второго тура РПЛ со «Спартаком».

«Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби – всегда особенный матч!

Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждем в Черкизове горячий футбол и горячую атмосферу!» – сказал Миранчук.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 4 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.