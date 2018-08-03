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  • Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки «Спартака» попадает в СМИ, тем эффективнее конечный результат команды»

Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки «Спартака» попадает в СМИ, тем эффективнее конечный результат команды»

3 августа 2018, 17:59
10

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не боится конкуренции и готов доказывать свою состоятельность на тренировках. Также итальянец отметил, что информация из раздевалки москвичей, утекающая в СМИ, не идет на пользу команде.

– Вы начали чемпионат России игроком стартового состава, однако не секрет, что многие эксперты и журналисты видят в основе Кутепова, да и Джикия на подходе. Не опасаетесь проиграть им конкуренцию?

– Мне, конечно, хочется играть как можно чаще, и я всегда стараюсь доказать нашему главному тренеру, что готов выступать в старте. Но решение принимает только Массимо Каррера, и здесь у меня не может быть обид, если играет кто-то другой. Это может являться только дополнительным стимулом для того, чтобы вновь выйти на поле.

У нас длинный и насыщенный матчами и турнирами сезон, мы должны быть единым целым и таким коллективом, где конкуренция только подстегивает, а не вызывает ревность. То, что я итальянец, как и наш Мистер, не дает мне никаких привилегий. Надо работать на совесть и доказывать свою состоятельность.

– С этого сезона у вас практически новый тренерский штаб. Как с ним работается?

– Хорошо, идет конструктивная работа. Ну, а мы, игроки, должны доказывать на поле правоту решений тренерского штаба. При этом чем меньше информации о внутренней кухне нашей общей работы, чем меньше информации из нашей раздевалки попадает в прессу, тем эффективнее конечный результат.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1533308714
Сальваторе, ты обещал биться за Спартак как собака. Бейся, и место в старте будет твоё!
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VVM1964
1533309331
" Чем меньше информации из раздевалки «Спартака» попадает в СМИ " - тем больше они надумают и нафантазируют , но статей про Спартак меньше не будет . )))
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awko56
1533311241
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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Полная Канистра
1533311749
сми помойка всегда что ни будь пришьют и от себя нафантазируют
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Мары
1533313604
В таком случае надо раз-два в месяц подсовывать СМИ какого нибудь Петросяна, типа Дзюбы и дело в шляпе. И волки (Спартак) сыты и овцы (СМИ) целы.
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OfaZavr
1533314297
абсолютно все правильно сказал, молодец. но если журналистам не давать информации они ее сами придумают а потом будут приставать к игрокам и тренерам чтобы они ее комментировали))
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oyabun
1533315428
Боккетти молодец, что не жалуется на судьбу и тренера и четко понимает что играет в основе всего только сильнейший. Понимаю как ему было тяжело в прошлом сезоне, когда играл только эпизодически. Выдержки и терпения Сальваторе, он отличный защитник и способен это доказать на поле!
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bzfar
1533318910
Эх, что же мы тогда комментировать будем?))) Но Сальваторе прав, чем меньше ажиотажа, тем меньше шалят нервишки и на поле светлая голова
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zigbert
1533325287
Не думал что Бокетти так прибавит в своей игре. Сейчас он выходит в основном составе и не портит "обедню".
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