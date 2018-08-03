Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки «Спартака» попадает в СМИ, тем эффективнее конечный результат команды»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не боится конкуренции и готов доказывать свою состоятельность на тренировках. Также итальянец отметил, что информация из раздевалки москвичей, утекающая в СМИ, не идет на пользу команде.

– Вы начали чемпионат России игроком стартового состава, однако не секрет, что многие эксперты и журналисты видят в основе Кутепова, да и Джикия на подходе. Не опасаетесь проиграть им конкуренцию?

– Мне, конечно, хочется играть как можно чаще, и я всегда стараюсь доказать нашему главному тренеру, что готов выступать в старте. Но решение принимает только Массимо Каррера, и здесь у меня не может быть обид, если играет кто-то другой. Это может являться только дополнительным стимулом для того, чтобы вновь выйти на поле.

У нас длинный и насыщенный матчами и турнирами сезон, мы должны быть единым целым и таким коллективом, где конкуренция только подстегивает, а не вызывает ревность. То, что я итальянец, как и наш Мистер, не дает мне никаких привилегий. Надо работать на совесть и доказывать свою состоятельность.

– С этого сезона у вас практически новый тренерский штаб. Как с ним работается?

– Хорошо, идет конструктивная работа. Ну, а мы, игроки, должны доказывать на поле правоту решений тренерского штаба. При этом чем меньше информации о внутренней кухне нашей общей работы, чем меньше информации из нашей раздевалки попадает в прессу, тем эффективнее конечный результат.