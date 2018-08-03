Президент «Ромы» – о приходе в клуб финансового директора «Барселоны»: «Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси»

Президент «Ромы» Джеймс Палотта прокомментировал переход в клуб из «Барселоны» финансового директора Франческо Кальво.

«Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси», – сказал Палотта.

Ранее Палотта раскритиковал «Барселону» за то, что она нарушила правила этики, помешав переходу в «Рому» нападающего «Бордо» Малкома. Президент итальянского клуба заявил, что простит каталонцев только в том случае, если они отдадут римлянам Лионеля Месси.