Президент «Ромы» – о приходе в клуб финансового директора «Барселоны»: «Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси»

Президент Ромы довольно забавный тип.с чувством юмора,по ходу дела.это хорошо.Роме в этом году это пригодится.
Президент «Ромы» Джеймс Палотта прокомментировал переход в клуб из «Барселоны» финансового директора Франческо Кальво.
«Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси», – сказал Палотта.
Ранее Палотта раскритиковал «Барселону» за то, что она нарушила правила этики, помешав переходу в «Рому» нападающего «Бордо» Малкома. Президент итальянского клуба заявил, что простит каталонцев только в том случае, если они отдадут римлянам Лионеля Месси.
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— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 августа 2018 г.