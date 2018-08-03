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    Президент «Ромы» – о приходе в клуб финансового директора «Барселоны»: «Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси»

    Президент «Ромы» Джеймс Палотта прокомментировал переход в клуб из «Барселоны» финансового директора Франческо Кальво.

    «Это ничего не изменит. Мы все еще хотим Месси», – сказал Палотта.

    Ранее Палотта раскритиковал «Барселону» за то, что она нарушила правила этики, помешав переходу в «Рому» нападающего «Бордо» Малкома. Президент итальянского клуба заявил, что простит каталонцев только в том случае, если они отдадут римлянам Лионеля Месси.

    Источник: ФК «Рома»

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    03.08.2018 17:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 августа 2018, 19:14

      Президент Ромы довольно забавный тип.с чувством юмора,по ходу дела.это хорошо.Роме в этом году это пригодится.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 августа 2018, 18:30

      хотеть не вредно

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 18:09

      Джеймс такой фантазер...

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