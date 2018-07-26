Президент «Ромы»: «Простим «Барселоне» Малкома, если она отдаст нам Месси»

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заявил, что «Барселона» нарушила этику, вмешавшись в переговоры римлян с «Бордо» по трансферу нападающего Малкома.

Ранее «Рома» достигла договоренности с французским клубом о переходе 21-летнего футболиста, однако каталонцы предложили за бразильца больше. В результате «Бордо» предпочел продать форварда в испанский клуб.

«Барселона» вмешалась неэтично. Утром Мончи был на встрече с его агентом. Они заключили договор. Мы получили юридическую консультацию, и, похоже, «Бордо» вызовут для дачи показаний.

Вчера «Барселона извинилась перед нами, но я не принял их извинений. Единственный способ принять их, это если они решат отдать нам Месси.

Прекратим ли мы отношения с «Барселоной»? Нет. Они больше нас, и у нас с ними будут договоренности в будущем», – сказал Палотта.