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  • Президент «Ромы»: «Простим «Барселоне» Малкома, если она отдаст нам Месси»

Президент «Ромы»: «Простим «Барселоне» Малкома, если она отдаст нам Месси»

26 июля 2018, 18:24
6

Президент «Ромы» Джеймс Палотта заявил, что «Барселона» нарушила этику, вмешавшись в переговоры римлян с «Бордо» по трансферу нападающего Малкома.

Ранее «Рома» достигла договоренности с французским клубом о переходе 21-летнего футболиста, однако каталонцы предложили за бразильца больше. В результате «Бордо» предпочел продать форварда в испанский клуб.

«Барселона» вмешалась неэтично. Утром Мончи был на встрече с его агентом. Они заключили договор. Мы получили юридическую консультацию, и, похоже, «Бордо» вызовут для дачи показаний.

Вчера «Барселона извинилась перед нами, но я не принял их извинений. Единственный способ принять их, это если они решат отдать нам Месси.

Прекратим ли мы отношения с «Барселоной»? Нет. Они больше нас, и у нас с ними будут договоренности в будущем», – сказал Палотта.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Рома Барселона Месси Лионель Малком
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1532621955
когда месси начнёт скучать по раналду, он рассмотрит вариант с ромой
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Bobafett
1532623010
Ништяк предложение)
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a-rakhmatov
1532623851
Хорошая идея Месси с Роналду будут играть в итальянской серии А....))
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Cules2013
1532624704
Один раз обыграли Барсу в ЛЧ и всё, до сих пор успокоиться не могут. Раньше я по наивности своей думал, что тролли - это только всякие неудачники, просиживающие штаны сутками напролёт перед компом, ибо ни на что больше не способны. Пару лет назад я понял, что многие президенты, владельцы клубов и прочие официальные лица отличаются от них только наличием денег, но отнюдь не умом. Стоит только послушать, что говорит, например, Де Лаурентис или Хёнесс. Диву даёшься.
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zigbert
1532634476
Это уже международный конфликт.
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