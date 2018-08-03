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    Отец Смолова: «ДТП? Не справился с давлением на ЧМ, и, как следствие, все остальное. Такая полоса»

    Михаил, отец форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, поделился мнением о ДТП с участием сына.

    «Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал.

    Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса.

    Не справился с давлением на турнире [ЧМ-2018], и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка», – цитирует Михаила «Пятый канал».

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 00:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:21

      Ладно ЧМ ,в котором он не сумел блеснуть ,он и сейчас продолжает делать поступки вредя своей репутации.

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 августа 2018, 14:29

      Ещё раз его наградить ,теперь медалью ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ,а что чем он хуже тех кто с автоматом ,он тоже всё делает для Родины и уже не первый раз

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 10:59

      ну прям бедненький давят на него со всех сторон. глупейшее оправдание его выходкам.

      6
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      Рейтинг: +452

      denzillo > OfaZavr 3 августа 2018, 13:49

      Не говори-бредовая отмазка. Ути ути какие мы впечатлительные-Шатовских коровьих слёзок не хватает ещё! ))) Какие то все нежные чрезмерно стали-где Хлестовы, Горлуковичи,Дасаевы и т.д. с непроницаемым лицом и чётким выполнением поставленных задач?!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > denzillo 3 августа 2018, 18:33

      все верно, полностью согласен!

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 августа 2018, 07:28

      Чё переживать бабла не мерена

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:21

      Отцу видней, конечно, но мне представляется, что он в своё время не справился с воспитанием Федьки. Иначе бы не было тех поступков которые были в его жизни, есть и уверен ещё будут...

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Рубик Докоян 3 августа 2018, 09:00

      Не справился с воспитанием какой-то твой земляк,которого три его дочери потыкали ножиком на днях... А Федя вырос хорошим мальчиком... Есть незначительные огрехи,но чтобы сказать " не справился"- таки нет.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > семёнычев 3 августа 2018, 10:02

      Легче стало?

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 3 августа 2018, 06:02

      За черной полосой всегда идет белая. У писателей, поливающих сегодня человека грязью, еще будет возможность порадоваться за него!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 августа 2018, 05:36

      Конечная точка для чего? Смолов из футбола уходит?

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > iBragim2102 3 августа 2018, 08:07

      из жизни

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 августа 2018, 03:10

      Федя наверное подумал: "Как же на меня давят из-за игры на ЧМ, может я машину в стену вдавлю,а?! И все станет заи..сь..."

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 02:29

      Пффффффхвххаха. Глупее отмазки не слышал.
      федя уже пятно на имени поставил

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Mirak92 3 августа 2018, 08:07

      крест

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Mirak92 3 августа 2018, 08:57

      ну,а ты бы что про своего сына сказал,что он му д а к кривоногий?

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > 3a zenit 3 августа 2018, 18:39

      По отцовски,жопу синюю,как эго портаки

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 августа 2018, 00:48

      Прав не лишать, а что б не падал на скорости в голодные обмороки- выдать талоны на усиленное питание и бесплатную путевку в Монте-Карло.

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