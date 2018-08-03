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  • Отец Смолова: «ДТП? Не справился с давлением на ЧМ, и, как следствие, все остальное. Такая полоса»

Отец Смолова: «ДТП? Не справился с давлением на ЧМ, и, как следствие, все остальное. Такая полоса»

3 августа 2018, 00:17
24

Михаил, отец форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, поделился мнением о ДТП с участием сына.

«Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал.

Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса.

Не справился с давлением на турнире [ЧМ-2018], и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка», – цитирует Михаила «Пятый канал».

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (24)
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Yev
1533245677
Как говорил один персонаж: понять и простить. И это я на полном серьёзе говорю, не надо парню жизнь ломать, но и ему надо за ум взяться, а то можно всё профукать.
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Патронташ
1533246218
"Рафик совсем не виноуный был!В высшей степени невиноуный."
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пряник929
1533246372
А если бы он людей угробил??? Почему он не соблюдает редим???
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Mirak92
1533252565
Пффффффхвххаха. Глупее отмазки не слышал. федя уже пятно на имени поставил
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Superviser77
1533255018
Федя наверное подумал: "Как же на меня давят из-за игры на ЧМ, может я машину в стену вдавлю,а?! И все станет заи..сь..."
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Retiremen_VMF
1533265336
За черной полосой всегда идет белая. У писателей, поливающих сегодня человека грязью, еще будет возможность порадоваться за него!
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Рубик Докоян
1533270074
Отцу видней, конечно, но мне представляется, что он в своё время не справился с воспитанием Федьки. Иначе бы не было тех поступков которые были в его жизни, есть и уверен ещё будут...
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OfaZavr
1533283167
ну прям бедненький давят на него со всех сторон. глупейшее оправдание его выходкам.
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gennadiy
1533295775
Ещё раз его наградить ,теперь медалью ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ,а что чем он хуже тех кто с автоматом ,он тоже всё делает для Родины и уже не первый раз
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zigbert
1533302463
Ладно ЧМ ,в котором он не сумел блеснуть ,он и сейчас продолжает делать поступки вредя своей репутации.
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