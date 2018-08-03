Отец Смолова: «ДТП? Не справился с давлением на ЧМ, и, как следствие, все остальное. Такая полоса»

Михаил, отец форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, поделился мнением о ДТП с участием сына.

«Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал.

Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса.

Не справился с давлением на турнире [ЧМ-2018], и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка», – цитирует Михаила «Пятый канал».

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы