Агент Мусы сообщил о переходе форварда в «Аль-Насср». Он станет самым высокооплачиваемым нигерийцем в истории

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса перейдет в «Аль-Насср», сообщает OwnGoal Nigeria

Клуб из Саудовской Аравии заплатит за нигерийца 14,8 миллиона фунтов стерлингов. С учетом различных бонусов данная сумма может возрасти до 25 миллионов.

«Завтра утром Ахмед прибудет в Саудовскую Аравию. Вчера клубы согласовали сумму сделки, но перед отъездом игроку нужно было забрать кое-какие вещи. Предложение было слишком хорошее, чтобы отказываться», – сказал агент 25-летнего форварда.

Зарплата Мусы в «Аль-Нассре» не сообщается, но, по информации источника, он станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.