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    Агент Мусы сообщил о переходе форварда в «Аль-Насср». Он станет самым высокооплачиваемым нигерийцем в истории

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса перейдет в «Аль-Насср», сообщает OwnGoal Nigeria

    Клуб из Саудовской Аравии заплатит за нигерийца 14,8 миллиона фунтов стерлингов. С учетом различных бонусов данная сумма может возрасти до 25 миллионов.

    «Завтра утром Ахмед прибудет в Саудовскую Аравию. Вчера клубы согласовали сумму сделки, но перед отъездом игроку нужно было забрать кое-какие вещи. Предложение было слишком хорошее, чтобы отказываться», – сказал агент 25-летнего форварда.

    Зарплата Мусы в «Аль-Нассре» не сообщается, но, по информации источника, он станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 августа 2018, 00:02

      Рано поехал зарабатывать

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