Сарри: «Челси» делает все возможное для сохранения Азара, Виллиана и Куртуа»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что клуб работает над сохранением в составе Эдена Азара, Виллиана и Тибо Куртуа.

«Мы в первый раз встретимся в субботу, 4 августа, поэтому пока я не знаю, как обстоят дела. У меня нет никаких новостей по этому поводу.

Мы говорим об игроках высочайшего уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своем составе. Мы делаем все, что возможно, в этом направлении», – сказал Сарри.

Азар входит в трансферные интересы «Реала». Мадридский клуб ранее предложил за Куртуа и Виллиана 112 миллионов евро.