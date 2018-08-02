Сарри: «Челси» делает все возможное для сохранения Азара, Виллиана и Куртуа»

и особенно азара...а то забивать вообще некому. Как ходит не торопясь по полю мозес смотреть грустно...чем футболист красивее, тем хуже для зрителя)))
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что клуб работает над сохранением в составе Эдена Азара, Виллиана и Тибо Куртуа.
«Мы в первый раз встретимся в субботу, 4 августа, поэтому пока я не знаю, как обстоят дела. У меня нет никаких новостей по этому поводу.
Мы говорим об игроках высочайшего уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своем составе. Мы делаем все, что возможно, в этом направлении», – сказал Сарри.
Азар входит в трансферные интересы «Реала». Мадридский клуб ранее предложил за Куртуа и Виллиана 112 миллионов евро.