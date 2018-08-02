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    Сарри: «Челси» делает все возможное для сохранения Азара, Виллиана и Куртуа»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что клуб работает над сохранением в составе Эдена Азара, Виллиана и Тибо Куртуа.

    «Мы в первый раз встретимся в субботу, 4 августа, поэтому пока я не знаю, как обстоят дела. У меня нет никаких новостей по этому поводу.

    Мы говорим об игроках высочайшего уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своем составе. Мы делаем все, что возможно, в этом направлении», – сказал Сарри.

    Азар входит в трансферные интересы «Реала». Мадридский клуб ранее предложил за Куртуа и Виллиана 112 миллионов евро.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.08.2018 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 2 августа 2018, 12:00

      и особенно азара...а то забивать вообще некому. Как ходит не торопясь по полю мозес смотреть грустно...чем футболист красивее, тем хуже для зрителя)))

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 2 августа 2018, 11:58

      во во...а то вчера так играли с арсеналом что плакать хотелось))) я вывела формулу: чем красивее футболист тем он бездарнее))) а ваще когда чувак травмировал ногу об его попу было смешно....накачал блин)))

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