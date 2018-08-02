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Крыховяк: «Головин быстро освоится, в Монако одни русские!»

2 августа 2018, 07:34
4

Новичок «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк уверен, что полузащитник сборной России Александр Головин быстро освоится в Монако.

«Каково было приехать во Францию без знания языка? У меня остались только теплые воспоминания. Поиграл в нескольких клубах, учился, встретил свою девушку. Даже не могу вспомнить ничего плохого. В школе меня не травили. Все было мило и спокойно.

Франция – это очень приветливая страна. Иностранцам очень легко понять местную культуру, их никто не притесняет. Я начинал в «Бордо», там отличная инфраструктура, красивый город, меня прекрасно приняли.

Как Александру Головину проще адаптироваться в «Монако»? Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится», – считает поляк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Монако Крыховяк Гжегож Головин Александр
Комментарии (4)
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Александр ЗА
1533188196
Да
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FanatSerj
1533192544
Хорошо живется в России, но в Монако лучше, я тоже прифигел, когда был в Тайланде на не самом дешевом острове и там русских было больше чем в Турции. Уже даже не парился не пытался отгадать русские это или нет, сразу "привет" говорил, 50% наши.
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SPACE TRUCKIN
1533194891
ЗАТО В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ одни китайцы...
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Патронташ
1533206149
Ну это если не тренироваться, а в казино и ресторанах зависать...
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