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    Крыховяк: «Головин быстро освоится, в Монако одни русские!»

    Новичок «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк уверен, что полузащитник сборной России Александр Головин быстро освоится в Монако.

    «Каково было приехать во Францию без знания языка? У меня остались только теплые воспоминания. Поиграл в нескольких клубах, учился, встретил свою девушку. Даже не могу вспомнить ничего плохого. В школе меня не травили. Все было мило и спокойно.

    Франция – это очень приветливая страна. Иностранцам очень легко понять местную культуру, их никто не притесняет. Я начинал в «Бордо», там отличная инфраструктура, красивый город, меня прекрасно приняли.

    Как Александру Головину проще адаптироваться в «Монако»? Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится», – считает поляк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2018 07:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 августа 2018, 13:35

      Ну это если не тренироваться, а в казино и ресторанах зависать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 августа 2018, 10:28

      ЗАТО В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ одни китайцы...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:49

      Хорошо живется в России, но в Монако лучше, я тоже прифигел, когда был в Тайланде на не самом дешевом острове и там русских было больше чем в Турции. Уже даже не парился не пытался отгадать русские это или нет, сразу "привет" говорил, 50% наши.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 августа 2018, 08:36

      Да

      0
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