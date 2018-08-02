Крыховяк: «Головин быстро освоится, в Монако одни русские!»

Новичок «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк уверен, что полузащитник сборной России Александр Головин быстро освоится в Монако.

«Каково было приехать во Францию без знания языка? У меня остались только теплые воспоминания. Поиграл в нескольких клубах, учился, встретил свою девушку. Даже не могу вспомнить ничего плохого. В школе меня не травили. Все было мило и спокойно.

Франция – это очень приветливая страна. Иностранцам очень легко понять местную культуру, их никто не притесняет. Я начинал в «Бордо», там отличная инфраструктура, красивый город, меня прекрасно приняли.

Как Александру Головину проще адаптироваться в «Монако»? Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится», – считает поляк.