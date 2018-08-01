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    Бабаев: «Проблем со здоровьем у Эрнандеса нет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Абеля Эрнандеса, выступающего в прошлом сезоне за «Халл Сити».

    Ранее сообщалось, что армейцы отказались от уругвайского футболиста из-за его проблем со здоровьем.

    «Переговоры действительно затянулись. Но это нормальная ситуация. Там не было ничего крамольного. Медосмотр Абель прошел, на данный момент проблем со здоровьем у него нет. Понятно, что длительный период футболист пропустил, потому что сезон закончился давно. Главное, набрать физическую форму.

    Считаю, мы усилились. Футболист достаточно известный, играл за сборную Уругвая. Надеюсь, поможет нашей команде, усилит линию атаки. Эрнандес доволен, что перешел в наш клуб. Надеется наверстать упущенное, реализовать свой потенциал. Хочет себя проявить в чемпионате и Лиге чемпионов, вопросов с мотивацией нет никаких. Надеюсь, он сможет успешно заиграть за наш клуб.

    Мы советовались с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским по этому игроку. Это не их креатура, но как только мы начали внимательно рассматривать этот вариант, то обратились за советом к ним. Мы получили максимально лестные отзывы и исчерпывающую информацию, которая нам помогла сделать окончательный выбор. У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига чемпионов, мы — известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне», — сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2018 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 августа 2018, 13:38

      красиво наплёл бабай ну посмотрим его рвение на поле

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 августа 2018, 00:50

      да всё ясно, на халяву достался, на эти деньги и будут лечить...ну удачи, может у нас и заиграет...

      2
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      Рейтинг: +709

      VAD07 2 августа 2018, 00:09

      Большую роль сыграло то, что он свободный агент, а Гинер мани зажмотил.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 23:43

      Вот, что деньги со здоровьем делают, подняли на ноги за день

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2018, 23:38

      Проблем нет, но святой водой на него перед матчами лучше брызгать)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 23:15

      Как по мастеровитому футболисту к нему вопросов нет, вопрос был по медицинским показаниям и состоянию здоровья.

      5
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