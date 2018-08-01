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Бабаев: «Проблем со здоровьем у Эрнандеса нет»

1 августа 2018, 23:01
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Абеля Эрнандеса, выступающего в прошлом сезоне за «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что армейцы отказались от уругвайского футболиста из-за его проблем со здоровьем.

«Переговоры действительно затянулись. Но это нормальная ситуация. Там не было ничего крамольного. Медосмотр Абель прошел, на данный момент проблем со здоровьем у него нет. Понятно, что длительный период футболист пропустил, потому что сезон закончился давно. Главное, набрать физическую форму.

Считаю, мы усилились. Футболист достаточно известный, играл за сборную Уругвая. Надеюсь, поможет нашей команде, усилит линию атаки. Эрнандес доволен, что перешел в наш клуб. Надеется наверстать упущенное, реализовать свой потенциал. Хочет себя проявить в чемпионате и Лиге чемпионов, вопросов с мотивацией нет никаких. Надеюсь, он сможет успешно заиграть за наш клуб.

Мы советовались с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским по этому игроку. Это не их креатура, но как только мы начали внимательно рассматривать этот вариант, то обратились за советом к ним. Мы получили максимально лестные отзывы и исчерпывающую информацию, которая нам помогла сделать окончательный выбор. У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига чемпионов, мы — известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне», — сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель Бабаев Роман
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1533154541
Как по мастеровитому футболисту к нему вопросов нет, вопрос был по медицинским показаниям и состоянию здоровья.
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Lester84
1533155926
Проблем нет, но святой водой на него перед матчами лучше брызгать)))
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Yev
1533156192
Вот, что деньги со здоровьем делают, подняли на ноги за день
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VAD07
1533157743
Большую роль сыграло то, что он свободный агент, а Гинер мани зажмотил.
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vovan55
1533160232
да всё ясно, на халяву достался, на эти деньги и будут лечить...ну удачи, может у нас и заиграет...
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Полная Канистра
1533206289
красиво наплёл бабай ну посмотрим его рвение на поле
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