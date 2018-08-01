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    Червиченко: «Смолов – позор нашего футбола. Он похоронил себя, а в ответственный момент наложил кучу. Бегемот столько не сможет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре форварда «Краснодара» Федора Смолова. Экс-функционер считает игрока позором.

    – В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он – позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего.

    – Почему такое отношение к Смолову? Из-за его игры на ЧМ?

    – А разве Вы там видели игру? Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

    – Сейчас стоит говорить о его трансферных амбициях в Европе?

    – Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было.

    Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он – единственный человек, который вообще не понял, куда попал.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Sportbox.ru

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    01.08.2018 22:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:33

      черв бы сначала на себя посмотрел, какую огромную кучу кладет на всё и вся постоянно, еще тут про человеческие качества взялся рассуждать.

      3
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      Рейтинг: +54671

      MaxRnD 2 августа 2018, 07:31

      Вся суть в последнем предложении ....

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 августа 2018, 03:35

      Зачем брать вообще интервью у этого чудака? Кому интересно его мнение?

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 августа 2018, 03:35

      Ребят,хейтить все могут....то что говорят СМИ и всякие там Червиченко (сомнительный персонаж), скорей всего не являться истинной....Кокорина так же унижали после ЕВРО (вам бы повод дай....) А кто в жизни машину не разбивал???? А в футболе, кто решающие пенальти не забивал??? примеров масса!! Накинулись на Смолова как ШАКАЛЫ!!! А забей он тот пенальти, ВЫ все, кричали бы, КРАСАВЧИК !!! От любви до неновести один шаг!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > _Marqella_ 2 августа 2018, 09:02

      Врете вы, мало кто кричал бы что он красавчик, если бы он просто забил пенальти. Хождение пешочком в каждой игре за Россию, когда все остальные игроки жилы рвали, не прощается.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > _Marqella_ 2 августа 2018, 13:57

      Забей бы он говорили "слава богу хоть пенальти может забить"

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 2 августа 2018, 00:43

      Неприятно говорить, но здесь я с червяком согласен

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > spartak never die 2 августа 2018, 09:03

      Но не ему говорить про бегемотов. Сам-то он наложил куда больше, чем любой бегемот. В том числе, в некогда родной клуб.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 августа 2018, 00:06

      тут он прав,пахали даже те кто не мог так пахать на поле

      5
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 1 августа 2018, 23:59

      Толстый, "Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно." ! У Смолова было, что угодно, но не пофигизм. Растерянность, психологическая неготовность к такому уровню, желание отсидеться в запасе, ... В первой игре было видно его желание спрятаться (прикинуться ветошью и не отсвечивать). Тут работа для психолога.

      -1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 23:48

      По поводу бегемота - оговорка по Фрейду

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 1 августа 2018, 23:25

      Червиченко вообще знакомо такое понятие как "позитивное восприятие действительности"?океан желчи,а не человек.

      6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 23:13

      Вот только не Червиченко рассуждать о человеческих качествах.

      8
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