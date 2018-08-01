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  • Червиченко: «Смолов – позор нашего футбола. Он похоронил себя, а в ответственный момент наложил кучу. Бегемот столько не сможет»

Червиченко: «Смолов – позор нашего футбола. Он похоронил себя, а в ответственный момент наложил кучу. Бегемот столько не сможет»

1 августа 2018, 22:09
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре форварда «Краснодара» Федора Смолова. Экс-функционер считает игрока позором.

– В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он – позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего.

– Почему такое отношение к Смолову? Из-за его игры на ЧМ?

– А разве Вы там видели игру? Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

– Сейчас стоит говорить о его трансферных амбициях в Европе?

– Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было.

Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он – единственный человек, который вообще не понял, куда попал.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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Рубик Докоян
1533151098
Галицкий нервно теребит ворот рубашки, что не продал его вовремя. Всё надеялся больше за него получить, теперь получает одни проблемы... Назначили капитаном команды, но похоже он будет из тех капитанов, которые никогда не станут майором...
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Полная Канистра
1533151405
в зоопарке уже побывал в гостях у бегемота какая у кого куча А по феде всё чётко изложил
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polt
1533152273
Хоронит Федю...Заслуженно. Смолов променял футбол на бабки и переоценил себя (реклама сгубила).
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Боцман59rus
1533152532
позор нашего футбола, это прикормленные журналюшки, которые возносят подобные ничтожества на пьедестал, за разрешение полетать с командой и побродить по раздевалке.))))
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zigbert
1533154422
Вот только не Червиченко рассуждать о человеческих качествах.
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21082014
1533155122
Червиченко вообще знакомо такое понятие как "позитивное восприятие действительности"?океан желчи,а не человек.
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3a zenit
1533157568
тут он прав,пахали даже те кто не мог так пахать на поле
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spartak never die
1533159838
Неприятно говорить, но здесь я с червяком согласен
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_Marqella_
1533170103
Ребят,хейтить все могут....то что говорят СМИ и всякие там Червиченко (сомнительный персонаж), скорей всего не являться истинной....Кокорина так же унижали после ЕВРО (вам бы повод дай....) А кто в жизни машину не разбивал???? А в футболе, кто решающие пенальти не забивал??? примеров масса!! Накинулись на Смолова как ШАКАЛЫ!!! А забей он тот пенальти, ВЫ все, кричали бы, КРАСАВЧИК !!! От любви до неновести один шаг!!!
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OfaZavr
1533195185
черв бы сначала на себя посмотрел, какую огромную кучу кладет на всё и вся постоянно, еще тут про человеческие качества взялся рассуждать.
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