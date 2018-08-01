Червиченко: «Смолов – позор нашего футбола. Он похоронил себя, а в ответственный момент наложил кучу. Бегемот столько не сможет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре форварда «Краснодара» Федора Смолова. Экс-функционер считает игрока позором.

– В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он – позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего.

– Почему такое отношение к Смолову? Из-за его игры на ЧМ?

– А разве Вы там видели игру? Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

– Сейчас стоит говорить о его трансферных амбициях в Европе?

– Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было.

Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он – единственный человек, который вообще не понял, куда попал.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы