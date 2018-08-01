Из-за перехода Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трансфера защитника Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо». Переход состоялся зимой. Людей, участвовавших в совершении сделки, подозревают в хищении из динамовского бюджета.

«По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кeльна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кeльн» отрицает участие посредников в переговорах.

В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества «Динамо» был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы», – объяснили в пресс-службе «Динамо».

Оформлявший сделку гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже лишился поста.