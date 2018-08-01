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Из-за перехода Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело

1 августа 2018, 13:07
16

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трансфера защитника Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо». Переход состоялся зимой. Людей, участвовавших в совершении сделки, подозревают в хищении из динамовского бюджета.

«По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кeльна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кeльн» отрицает участие посредников в переговорах.

В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества «Динамо» был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы», – объяснили в пресс-службе «Динамо».

Оформлявший сделку гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже лишился поста.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Динамо Кельн Рауш Константин
Комментарии (16)
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vick-north-west
1533118958
И так будет всегда в Динамо и Зените, пока есть посредники и агенты.
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FanatSerj
1533119522
Ну хоть кого нибудь бы уже посадили за футбольное распиливания, ну хоть бы раз, ну хотя бы ради "показательности". А то получается если евролямы пилишь, то это норм за это не посадят т.к уважаемые все люди и поделено грамотно.
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val-berezko
1533119951
Где деньги,там всегда воровство.Где большие деньги,там большое воровство.
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vsolon
1533121660
деление в школе не проходили.вот и получился казус
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Рубик Докоян
1533123402
Вспомнили давнюю историю. Там по факту сразу было возбуждено уголовное дело. А Муравьёва подозреваемого в этой афере тут же уволили.
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zigbert
1533128574
Теперь концов не найдешь.
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prezent2017
1533133697
Это копеешное ворье. А вот когда их из-за фейр-плей из еврокубков выперли, вот тогда было настоящее ворьё.
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Сильвербой
1533136245
Ребята, это же клуб МВД, чему вы удивляетесь!?
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OfaZavr
1533138415
при удобной возможности всегда найдется тот кто с помощью разного рода хитростей и обмана захочет смошенничать.
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Антимат
1533141296
Клоака, а не клуб.
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