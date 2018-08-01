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    Из-за перехода Рауша в «Динамо» возбудили уголовное дело

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трансфера защитника Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо». Переход состоялся зимой. Людей, участвовавших в совершении сделки, подозревают в хищении из динамовского бюджета.

    «По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кeльна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кeльн» отрицает участие посредников в переговорах.

    В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества «Динамо» был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы», – объяснили в пресс-службе «Динамо».

    Оформлявший сделку гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже лишился поста.

    Источник: РИА «Новости»

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    01.08.2018 13:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 августа 2018, 05:27

      Делиться надо что бы не копали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 августа 2018, 21:56

      наверняка селюка работа это его хобби

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 1 августа 2018, 19:34

      Клоака, а не клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 18:46

      при удобной возможности всегда найдется тот кто с помощью разного рода хитростей и обмана захочет смошенничать.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 18:10

      Ребята, это же клуб МВД, чему вы удивляетесь!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Сильвербой 2 августа 2018, 18:15

      И ФСБ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 17:28

      Это копеешное ворье. А вот когда их из-за фейр-плей из еврокубков выперли, вот тогда было настоящее ворьё.

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 августа 2018, 16:06

      Помнится Стаса во всех грехах Динамо обвиняли... Там давно генералы безмозглые рулят, которые никак на новые рельсы не перестроятся. Жаль Великий клуб

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 16:02

      Теперь концов не найдешь.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 14:36

      Вспомнили давнюю историю. Там по факту сразу было возбуждено уголовное дело. А Муравьёва подозреваемого в этой афере тут же уволили.

      7
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      Рейтинг: +543

      vsolon 1 августа 2018, 14:07

      деление в школе не проходили.вот и получился казус

      3
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