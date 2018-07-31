Салугин: «Амкар» должен мне пять зарплат. Кроме пары машин, у них нет ничего»

Бывший нападающий «Амкара» Александр Салугин рассказал о задолженностях пермского клуба перед ним. Ранее команду расформировали из-за финансовых проблем.

– Один суд у «Амкара» я уже выиграл, еще один будет дальше. Мне должны пять зарплат. Другим ребятам тоже должны, но чуть поменьше.

О конкретных суммах распространяться я бы не хотел. Собирается ли клуб рассчитаться – непонятно. По факту этого не происходит.

– Ваш первый иск удовлетворили. Что дальше?

– У них [«Амкара»] арестовали счета. Пару машин, которые принадлежат клубу. Больше у них толком ничего нет.

Мне хотелось бы, чтобы власти посодействовали. Может быть, губернатор [Максим Решетников]. Игроки свое дело сделали, отработали контракты. Все обязательства выполняли, работали на благо команды. И она сохранила место в премьер-лиге.

– Довольны тем, что «Амкар» прекратил существование?

– Не знаю, как вышло, что клуб закрыли. Слов нет. В Перми было много положительного.

За все три года, что я был в команде, мы сохраняли прописку в премьер-лиге, справлялись с поставленными задачами. Я плюс-минус играл, когда-то больше, когда-то меньше, но пользу команде всегда приносил.

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