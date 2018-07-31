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  • Карпин: «В Испании со мной никто не возился. А в России думают, что нужно индивидуально разговаривать с игроками и настраивать их»

Карпин: «В Испании со мной никто не возился. А в России думают, что нужно индивидуально разговаривать с игроками и настраивать их»

31 июля 2018, 13:53
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что не обязательно прибегать к индивидуальному общению с футболистами. По мнению специалиста, игроки сами должны понимать, что и как они должны делать.

– Вы часто общаетесь индивидуально с игроками. Это тактические моменты?

– Когда как. Бывает, что чувствую какой-то недовольство и понимаю, что такой разговор должен состоятся.

– Как вы к этому пришли? С вами тоже так разговаривали?

– Например, в Испании со мной так никто не возился. Там такая логика: хочешь – тренируйся, хочешь – отдыхай. Вот тебе поле, мяч, команда. Будешь хорошо выглядеть – будешь играть. Там все намного проще. Это у нас все усложняют, думают, что надо с кем-то разговаривать, кого-то особо настраивать.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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тщмек 19
1533034637
вот поэтому ты и не ЗМС
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серега кашин
1533035353
прав на все 100
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Cules2013
1533043699
Ну не знаю. По-моему, Карпин слишком обобщает. У разных тренеров разные подходы, страны разные, клубы разные, игроки, вы не поверите!, тоже разные бывают. Умные люди выбирают стратегию заранее, но умеют её корректировать в соответствии с обстоятельствами.
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Vladarg
1533043728
Все правильно.на Западе основной критерий-как играешь.и такое понятие,как настрой-отсутствует.а у нас-лимит и постоянные причины,отговорки..
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subbotaspartak
1533050862
Действительно, всё по простенькому. А без тренера можно? Да без вопросиков. Хочешь играй, хочешь отдыхай, Испанский футбол не хай.
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OfaZavr
1533052477
у каждого тренера свои методы и свой подход к игрокам, кто-то считает что разговаривать это правильно, игрок чувствует что тренер не просто свое отработал и ушел а ищет персональный подход к каждому и хочет чтобы команда была как единый механизм, через разговоры есть возможность узнать каждого игрока лучше и найти взаимопонимание по многим вопросам.
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Владислав Vlad
1533071912
Из-за того, что нянчатся с каждым, вырастают футбольные пижоны. А потом их оправдывают, мол не настроился психологически. Сегодня показывали фильм про Лобановского, так там вот рассказали, что на поле выходили только те, кто мог сыграть все 90 минут и немного больше. Лобановский не сюськался с игроками - хочешь играть - иди и докажи, что хочешь. Вот поэтому Динамо К были одной из самой сильной командой в европе.
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