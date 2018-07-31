Карпин: «В Испании со мной никто не возился. А в России думают, что нужно индивидуально разговаривать с игроками и настраивать их»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что не обязательно прибегать к индивидуальному общению с футболистами. По мнению специалиста, игроки сами должны понимать, что и как они должны делать.

– Вы часто общаетесь индивидуально с игроками. Это тактические моменты?

– Когда как. Бывает, что чувствую какой-то недовольство и понимаю, что такой разговор должен состоятся.

– Как вы к этому пришли? С вами тоже так разговаривали?

– Например, в Испании со мной так никто не возился. Там такая логика: хочешь – тренируйся, хочешь – отдыхай. Вот тебе поле, мяч, команда. Будешь хорошо выглядеть – будешь играть. Там все намного проще. Это у нас все усложняют, думают, что надо с кем-то разговаривать, кого-то особо настраивать.