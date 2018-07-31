Головин и Фалькао не вошли в заявку «Монако» на Суперкубок Франции

«Монако» объявил заявку на матч за Суперкубок Франции, в котором встретится с «ПСЖ». В список игроков не вошли полузащитник сборной России Александр Головин и капитан команды Радамель Фалькао.

Заявка «Монако» на матч за Суперкубок Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро Фернандес;

Защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано;

Полузащитники: Жан-Эд Аолу, Самюэль Грансир, Жорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н`Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс;

Нападающие: Кейта Бальде, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Мусса Силла.

Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» – «Монако» пройдет в китайском Шэньчжэне 4 августа.