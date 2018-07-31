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  • Головин и Фалькао не вошли в заявку «Монако» на Суперкубок Франции

Головин и Фалькао не вошли в заявку «Монако» на Суперкубок Франции

31 июля 2018, 11:05
18

«Монако» объявил заявку на матч за Суперкубок Франции, в котором встретится с «ПСЖ». В список игроков не вошли полузащитник сборной России Александр Головин и капитан команды Радамель Фалькао.

Заявка «Монако» на матч за Суперкубок Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро Фернандес;

Защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано;

Полузащитники: Жан-Эд Аолу, Самюэль Грансир, Жорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н`Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс;

Нападающие: Кейта Бальде, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Мусса Силла.

Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» – «Монако» пройдет в китайском Шэньчжэне 4 августа.

Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Фалькао Радамель Головин Александр
Комментарии (18)
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Т34
1533025377
Кто такой Фалькао знаю, а кто есть Головин?
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серега кашин
1533025418
ему с середняками суждено играть
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Александ1982
1533026294
вот и занял он свое почетное место((( надо было клуб поскромнее искать, где бы выходил в состав!!!
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Project Бабангида
1533027198
есть версия что - из жалости к эмери )
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insider_retro
1533028557
Так тому и быть... Время триумфа ещё впереди!..:))
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alexis02lion
1533028981
Так тут много кого из основы нет, полурезервный состав. Они же не тотальную распродажу устроили, так что решили проверить молодёжь.
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torspar
1533029854
У Головина все впереди
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zigbert
1533036988
Решили поберечь этих игроков.
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VVM1964
1533047751
Решили не брать русскоговорящих ( см. -"Фалькао поприветствовал Головина в «Монако» на русском языке " ) ? Это русофобия ! ))))
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OfaZavr
1533050089
ну с Головиным то понятно он еще только-только перешел и ему дается время на адаптационные моменты а вот Фалькао то почему не в составе интересно.
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